Volvo : c'est parti pour la limitation à 180 km/h

Volvo aime les paris ambitieux : le constructeur avait annoncé publiquement l'objectif "zéro mort" à bord d'une nouvelle Volvo à partir de 2020. Pour y parvenir, la marque suédoise a prévu tout un tas de mesures, des aides à la conduite très poussées... au limiteur de vitesse. Une pratique déjà répandue dans l'industrie allemande, toutefois plus généreuse : elle laisse ses clients aller jusqu'à 250 km/h sur les fameuses "autobahn".

Pour Volvo, il s'agissait donc de trouver un compromis entre l'amélioration de la sécurité et la satisfaction client. Les clients de Volvo sont habituellement les mêmes que ceux d'Audi, BMW ou Mercedes. Ils sont donc relativement conservateurs, et aiment voyager à de vives allures dès que les limitations de vitesse disparaissent.

Volvo avait donc dû trouver un compromis : toute nouvelle Volvo qui voit le jour en 2020 sera limitée à 180 km/h. Le constructeur ira plus loin avec une limitation "intelligente" qui bloquera une vitesse maximale en fonction des conditions sur la route (météo, route dégradée ou trop sinueuse...), ainsi qu'un système de géolocalisation limitant automatiquement le véhicule à l'approche de points sensibles tels que les écoles. Le fameux "tracking" fait donc son chemin dans les autos modernes.

Ces choix risquent d'alimenter les débats sur la frontière de plus en plus fine entre liberté du conducteur et technologie d'assistance. Les constructeurs doivent-ils simplement "assister", ou carrément prendre une partie du contrôle sur le conducteur ? Avec Volvo (et d'autres, probablement, dans le futur), la question est posée.