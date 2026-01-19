Sécurité auto : pourquoi 1 Français sur 5 prend encore ce risque insensé à chaque trajet ?

Si la ceinture de sécurité existe depuis le début du siècle dernier, c’est bien Volvo qui dépose un brevet en 1959 pour la ceinture à trois points, celle que l’on connaît encore aujourd’hui.

Selon l’OMS, cet équipement a sauvé plus d’un million de vies à travers le monde. Pourtant, la ceinture n’a pas été la bienvenue. Lorsqu’elle devient obligatoire en France en 1973, nous sommes que 65 % à y être favorables. À l’image de la mise en place des limitations de vitesse, l’obligation de la boucler est vécue comme une atteinte à la liberté…

Et encore, cette obligation ne concerne que les passagers avant. Il faudra attendre 1990 pour que la ceinture soit également obligatoire à l’arrière. Il apparaît logique que cet équipement sauve aussi bien la vie des passagers avant que ceux installés à l’arrière. De plus, ces derniers peuvent devenir de véritables projectiles et tuer les autres occupants s’ils ne sont pas retenus en cas de choc.

Pourtant, 21 % des Français (soit plus d’un Français sur cinq) ne la portent pas systématiquement à l’arrière selon une étude Ifop. Ce chiffre grimpe même à 24 % lors d’un trajet dans un taxi ou un VTC.

Autre chiffre étonnant, 13 % ne la portent pas forcément lors des trajets courts, des trajets qui ne sont pas moins risqués pour autant. Ils sont encore plus nombreux dans la Gen Z : 29 %.

Les chiffres clés de l’étude