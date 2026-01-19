Sécurité auto : pourquoi 1 Français sur 5 prend encore ce risque insensé à chaque trajet ?
Depuis plus de cinquante ans, la ceinture de sécurité a prouvé qu’elle sauve des vies. Pourtant, cela ne semble pas encore compris de tout le monde.
Si la ceinture de sécurité existe depuis le début du siècle dernier, c’est bien Volvo qui dépose un brevet en 1959 pour la ceinture à trois points, celle que l’on connaît encore aujourd’hui.
Selon l’OMS, cet équipement a sauvé plus d’un million de vies à travers le monde. Pourtant, la ceinture n’a pas été la bienvenue. Lorsqu’elle devient obligatoire en France en 1973, nous sommes que 65 % à y être favorables. À l’image de la mise en place des limitations de vitesse, l’obligation de la boucler est vécue comme une atteinte à la liberté…
Et encore, cette obligation ne concerne que les passagers avant. Il faudra attendre 1990 pour que la ceinture soit également obligatoire à l’arrière. Il apparaît logique que cet équipement sauve aussi bien la vie des passagers avant que ceux installés à l’arrière. De plus, ces derniers peuvent devenir de véritables projectiles et tuer les autres occupants s’ils ne sont pas retenus en cas de choc.
Pourtant, 21 % des Français (soit plus d’un Français sur cinq) ne la portent pas systématiquement à l’arrière selon une étude Ifop. Ce chiffre grimpe même à 24 % lors d’un trajet dans un taxi ou un VTC.
Autre chiffre étonnant, 13 % ne la portent pas forcément lors des trajets courts, des trajets qui ne sont pas moins risqués pour autant. Ils sont encore plus nombreux dans la Gen Z : 29 %.
Les chiffres clés de l’étude
- 96 % des Français disent que c’est un réflexe
- 90 % disent attacher leur ceinture systématiquement lorsqu’ils sont passagers à l’avant
- 95 % : favorables à son port obligatoire en toutes circonstances
- 91 % : des conducteurs la portent systématiquement
- 83 % jugent un trajet court aussi dangereux sans ceinture qu’un trajet long. Concernant la Genz ce chiffre tombe à 71 % chez les 18-24 ans
- 21 % ou plus d’1 français sur 5 : ne la portent pas systématiquement à l’arrière
- 13 % : ne l’attachent pas toujours sur les trajets courts
- 83 % : vérifient que tous les passagers sont attachés
- 7 % savent que Volvo est à l’origine de la ceinture de sécurité à trois points et a partagé le brevet à tous les constructeurs automobiles
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération