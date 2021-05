Essai vidéo - Alfa Romeo Giulia GTA (2021) : trois lettres passionnantes 

EN BREF Edition limitée 540 ch À partir de 171 600 €

GTA. Dans le cœur des Alfistes convaincus, ce sigle résonne encore haut et fort. Dans les années 60, Autodelta, division course marque au Biscione, lance en rallye une Giulia GTA plus puissante et surtout plus légère. Le début d’une croisade victorieuse en compétition. Quelques décennies plus tard, les lourdes tractions des années 2000 (147 et 156 GTA) ont davantage convaincu par la mélodie du V6 Busso, que leur agilité étouffée par un poids conséquent… Un comble pour celles qui se prétendent alleggerita (comprenez allégée), comme le veut la tradition. Le retour de la Giulia en 2015, d’abord présentée sous la forme d’une prometteuse version Quadrifoglio, résonnait comme un retour aux sources. Alfa avait bossé sa copie avec cette sportive que l’on a découvert aboutie, finement mise au point et qui a su raison garder sur la balance.

Une optimisation méticuleuse

Avec cette GTA, les ingénieurs sont allés plus loin dans la chasse au kilos. Le carbone est généreusement exploité (bouclier avant, capot, extensions d’ailes, passages de roues, toit, aileron, diffuseur…), et des matériaux allégés sont utilisés pour les ressorts d’amortisseur, ou encore les spectaculaires jantes de 20 pouces à écrou central (une première sur une berline). Plus extrême encore, la version GTAm s’est même délestée de sa banquette pour faire place à un arceau et a remplacé ses vitres et lunette arrière par un matériau en polycarbonate.

Le résultat, c’est un poids d’à peine 1 580 kg pour la GTAm, soit 150 kg de moins qu’une BMW M3 Compétition (G80). Le très démonstratif V6 2.9 s’est également refait une santé avec une cartographie revue, des turbos soufflant encore plus fort, des bielles redessinées et des jets d’huile pour refroidir les pistons. Pointant à 540 ch, il dote cette Giulia GTA d’un rapport poids-puissance proche de celui d’une Porsche 911 GT3 RS (991). Les performances y gagnent, avec un 0 à 100 km/h expédié en 3,6 secondes (trois dixièmes de mieux) et 300 km/h en vitesse de pointe.

La piste en ligne de mire

À ces vitesses, l’aérodynamisme est un point crucial pour l’équilibre de l’auto. Et à ce chapitre également, la Giulia GTA a bien révisé ses leçons. Le bouclier a été repensé pour encore mieux diriger les flux d’air, tout comme les soubassements entièrement carénés. Sur les côtés, entrées et sorties d’air jugulent les turbulences et les jupes latérales indiquent la participation de Sauber Racing - le partenaire d’Alfa Romeo en Formule 1 - à ce projet. À l’arrière, l’aspect du diffuseur témoigne que la recherche d’efficacité à primé sur l’esthétisme. Là encore, la GTAm va plus loin, avec un splitter avant réglable sur 40 mm et un énorme aileron arrière ajustable, le tout manuellement. À l’intérieur, les modifications à bord de la GTA sont plus discrètes, avec l’utilisation massive de carbone à l’aspect mat, de l’alcantara et l’installation de sièges sport à la coque en carbone. En passant à la version GTAm, on profite de réels baquets et de harnais Sabelt arrimés à l’arceau de protection. Une vraie pistarde.

Avec une telle optimisation, on ne pouvait attendre qu’à des tarifs hautement élitistes. Et les prix des GTA et GTAm reflètent à merveille l’exclusivité du modèle. Comptez 171 600 € pour la première et 176 400 € pour la seconde. Soit, à quelques euros près, le double de la « classique » Quadrifoglio. Hors malus maximal de 30 000 €. Mais quand on aime…