Essai vidéo - Jeep Compass (2021) : un intérieur tout neuf

Nouveau tableau de bord Aides à la conduite actualisées À partir de 31 500 €

Arrivée en Europe en 2017, le Compass s’y est écoulé depuis à plus de 200 000 exemplaires, contre environ 50 000 à son prédécesseur : belle progression. Il a reçu une motorisation hybride rechargeable en 2020, et en 2021, il bénéficie d’un restylage. À l’extérieur, il faut un œil exercé pour repérer les modifications. Nouvelle grille de bouclier, projecteurs à LED, jantes redessinées, replacement des antibrouillards plus haut… Pas de quoi se relever la nuit.

En revanche, dans l’habitacle, la planche de bord est entièrement renouvelée. Exit les rondeurs de l’ancienne, place à un élément inédit dont les lignes tendues l’étirent visuellement. L’écran central, de 8,4 ou 10,1 pouces selon les versions, migre vers le haut de la console et s’en détache. Surtout, il intègre le système Uconnect 5, plus rapide et adopte une réplication de smartphone sans fil, ainsi qu’un GPS TomTom. Derrière le volant, l’instrumentation est, elle aussi, repensée. Désormais digitale, elle apparaît sur un écran de 10,25 pouces, et propose plusieurs affichages : c’est la mode ! Le tout se complète d’aides à la conduite modernisées, que nous détaillerons plus loin.

Le nouveau tableau de bord semble très réussi, de prime abord. Bien plus moderne que l’ancien, il arbore une finition de très bonne facture (notre exemplaire disposait même d’un bandeau en cuir courant sur toute largeur de la planche), alors que l’ergonomie est dans l’air du temps. C’est-à-dire simple pour les commandes les plus usitées et plutôt agaçantes quand on veut explorer les sous-menus de l’écran central, au demeurant agréablement réactif. Gros point fort : on peut l’éteindre en appuyant sur une touche en façade.

Le combiné d’instruments laisse le choix entre plusieurs affichages, certains particulièrement complets. Ceux-ci déplairont toutefois aux presbytes tant certaines inscriptions sont minuscules. Choisissez bien vos verres progressifs avant d’opter pour un Compass !

À l’arrière, l’habitabilité se situe dans la bonne moyenne, mais le coffre se révèle d’une contenance juste correcte (1 230 l maxi, contre 1 387 l aux versions thermiques), tandis les dossiers arrière sont assez agaçants à rabattre, la ceinture de sécurité se révélant gênante. La banquette ne profite par ailleurs d’aucune fonctionnalité particulière. Elle ne coulisse par exemple pas. Heureusement, les sièges se révèlent confortables, et la position de conduite irréprochable.

Sous le capot, l’offre moteurs comprend un bloc essence, l’ultramoderne 1,3 l GSE, doté de la commande de soupapes Multiair, d’une injection directe et de collecteurs intégrés au bloc. Il est disponible en plusieurs variantes. D’un côté, on le trouve en 100 % thermique, en 130 ch et 150 ch, associé au choix à une boîte 6 manuelle ou à double embrayage.

De l’autre, le GSE, attelé à une boîte 6 automatique, se couple avec un moteur électrique de 60 ch, situé sur le train arrière, qu’il anime, transformant ainsi le Compass en vrai 4x4. Entre les deux propulseurs prennent place des batteries de 11,4 kWh, rechargeables par le moteur ou sur secteur. C’est donc un hybride « plug-in », dénommé ici 4xe, disponible en deux puissances : 190 ch et 240 ch, le couple s’établissant à 270 Nm en thermique et 250 Nm en électrique. Jeep promet une autonomie électrique comprise en 46 et 49 km en moyenne, selon la norme WLTP, nous verrons ce qu’il en est. La consommation moyenne oscille, d’après le constructeur, entre 1,8 l et 2,1 l/100 km, là aussi, cela demande vérification, surtout avec un poids de 1 935 kg ! Cela donne des émissions moyennes de CO2 de 48 g/km, autorisant un bonus de 2 000 €.

Enfin, le diesel 1,6 l Multijet II reste de la partie, en 130 ch. En somme, la gamme est ainsi agencée qu’on ne peut hésiter entre les hybrides et les 100 % thermiques : astucieux… dans l’intérêt du constructeur.