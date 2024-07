Le Kia EV9 de base est étonnant

En bref

SUV 7 places

Autonomie : 560 km

À partir de 73 000 €

Malgré un ticket d’entrée à 73 000 €, le nouveau Kia EV9 compte bien démocratiser la mobilité familiale électrique car jusqu’à aujourd'hui, les seules propositions équivalentes se trouvaient du côté des marques prémiums (Mercedes EQS SUV, Tesla Model X, etc.) avec des tarifs avoisinant les 100 000 €.

S’il est bien moins cher, le nouveau EV9 est loin d’être « raisonnable ». A commencer par son gabarit, plutôt taillé pour les US que pour nos routes. L’EV9 mesure plus de 5 mètres de long et pas loin de 2 mètres de large. Autant dire qu’en ville, sa conduite mérite la plus grande attention.

La version testée aujourd’hui est celle d’accès, équipée d’un moteur électrique de 204 ch placé sur le train arrière. Elle réalise le 0 à 100 km/h en 9,4 s. Une fiche technique qui conviendrait parfaitement à un SUV compact, mais pour un SUV de 2,5 tonnes, cet attelage paraît léger. Tout du moins sur le papier, car en pratique ce rectangle sur roues tire profit de la puissance annoncée. Les accélérations sont vives et les reprises suffisamment correctes pour ne pas pester dans les situations délicates. Naturellement, le couple maxi (350 Nm) s’avère un peu juste pour offrir à cette masse des reprises dignes de ce nom mais dans l’ensemble vous n’aurez pas l’impression d’être sous motorisé, même avec 7 occupants à bord.

Consommations médiocres, recharge ultra-apide

Son importante surface frontale et son poids excessifs pénalisent les consommations, donc l’autonomie. Sur autoroute où il est pourtant le plus à son aise, l’EV9 consomme un joli 28 kWh/100 km en roulant aux limitations portant ainsi le rayon d’action à un peu plus de 350 km. Heureusement, il peut compter sur son architecture 800V pour des recharges vraiment rapides. En à peine 20 minutes, nous avons vu la jauge du coréen passer de 20 à 80 % sur une borne Ionity débitant jusqu’à 180 kW en crête et 140 kW de moyenne. Un très bon point pour les voyages au long cours sachant que Kia, en tant que membre du consortium Ionity, bénéficie de tarifs préférentiels.

Via l’application Kia charge, vous pouvez souscrire un abonnement de 13 €/ mois donnant accès à un tarif de recharge à la minute préférentiel (0,29 €). Au terme de notre essai, ajoutant à cela une section de route et de ville, la consommation moyenne de l’EV9 204 s’est établie à 22 kWh/100 km, offrant une autonomie d’environ 450 km, assez loin du score WLTP annoncé à 560 km.

En ville, c'est un éléphant dans un magasin de porcelaine

L’EV9 est donc un brillant voyageur délivrant un bon niveau de confort et une insonorisation soignée à vitesse élevée. L’autoroute est sans conteste son terrain de prédilection. Les autres environnements réclament une vigilance permanente, tant le gabarit est imposant. Pour les manœuvres en ville, la circulation péri-urbaine ou sur les petites routes de campagne, vous serez constamment obligés d’anticiper, de jauger et généralement de céder le passage, tant sa largeur est importante et sa direction trop démultipliée. Vous le remarquerez instantanément en ville où son rayon de braquage est médiocre (12,38 m). Une fois appréhendé, l’EV9 se révèle sûr et assez docile à manier. Il prend peu de gite en courbe et rassure par un freinage endurant.

Si le Kia Ev9 est massif ce n’est pas uniquement pour le style. Il met son physique à profit des volumes offrant à l’ensemble des occupants un bel espace à vivre. Les strapontins du dernier rang sont pratiquement aussi confortables que les places de la banquette et disposent en prime de dossiers inclinables électriquement. Tous les occupants bénéficient de bouches d’aérations, de porte-gobelets, de prises USB et de liseuses.







A l'avant, la planche de bord se veut épurée, joliment dessinée, et dotée d’une grande dalle numérique composée de trois écrans de 12,3 pouces, sur cette finition « Earth ». De quoi simplifier l'ergonomie, même si le système multimédia réclame toujours un peu de pratique pour s'y retrouver dans les nombreuses icônes peu lisibles qui composent ses menus.

Le coffre arrière revendique, quant à lui, un volume de chargement de 828 litres en configuration 4/5 places, contre 333 litres en configuration 6/7 places. Suffisant pour voyager à 7 avec les bagages. A cela, il ne faut pas oublier le frunk de 90 litres placés sous le capot, permettant de loger les câbles de recharge par exemple.

Kia a aussi doté son modèle d’une modularité extrêmement bien pensée, nettement supérieure au dernier Peugeot 5008. Ici tout est automatisé. Il est possible de rabattre électriquement l’ensemble ou une partie des sièges depuis le coffre et surtout de basculer et coulisser la banquette du second range pour faciliter l’accès aux deux places du fond. tout est intuitif et bien pensé.

L’EV9 propulsion est disponible à partir de 73 000 €. A ce prix, le SUV propose 7 places et une dotation déjà très complète, avec de série, le système de préconditionnement de la batterie, la pompe à chaleur, la climatisation tri-zone, des projecteurs avant à LED adaptatifs, l’assistance, les sièges avant et arrière de second rang chauffants et ventilés, le volant chauffant ou encore le triple écran panoramique. Notre version d’essai « Earth » réclame tout de même 80 000 €. Elle ajoute le triple écran panoramique, la vision panoramique 360°, la sono Méridian avec 14 haut-parleurs, l'affichage tête haute et la recharge bidirectionnelle. Un investissement pas forcément nécessaire tant la version d’accès est bien équipée. L’EV9 se positionne donc à mi-chemin entre le nouveau Peugeot E-5008 et des modèles plus premium comme la Tesla Model X.