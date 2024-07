Le Kia EV9 de base est étonnant

La concurrence : entre deux créneaux

Compte tenu de son prix, de son gabarit et de son autonomie, le Kia EV9 propulsion se positionne à mi-chemin entre deux créneaux. Celui des SUV familiaux généralistes ou l’on retrouve pour le moment le Peugeot E 5008 et celui des premium ou l’on retrouve la Tesla Model X et le Mercedes EQS SUV, vendus à des prix stratosphériques. A prix équivalent, on peut aussi noter la présence du chinois BYD avec le Tang, offrant 7 places et 500 ch pour le même prix.

A retenir : une bonne surprise

Cette version d’accès du Kia EV9 ne la joue pas petit bras. Elle profite de tout ce qui fait l’attrait du nouveau SUV de Kia : le style, les volumes, la modularité et l’équipement riche. Soit, tout ce qui convient aux grandes familles. Les prestations de la motorisation 204 ch surprennent agréablement, tant au niveau de l’agrément que de l’efficience, correcte pour un véhicule de ce gabarit. L’EV9 d’entrée de gamme conserve en prime deux atouts de taille dans sa manche, à savoir sa recharge ultra-rapide et une garantie de 7 ans.

Caradisiac a aimé

Le design original

L'espace à bord

La modularité très bien pensée

La recharge ultra-rapide

Caradisiac n'a pas aimé

Les tarifs très élevés

La consommation élevée

Le gabarit inadapté à nos routes et à la ville