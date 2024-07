Le Kia EV9 de base est étonnant

Le Kia EV9 propulsion est disponible en France en deux niveaux de finition.

L’entrée de gamme, à partir de 73 000 €, embarque comme principaux équipements de série l’accès mains libres (+ hayon), l’aide au stationnement AV/AR avec caméra de recul, la clim auto tri-zone, la conduite autonome de niveau 2 avec surveillant d’angles morts, les jantes 19’’, projecteurs LED, les rétroviseurs extérieurs jour/nuit auto, dégivrants et rabattables électriquement, les vitres arrière surteintées, l’éclairage d’ambiance personnalisable, les sièges avant électriques, + ventilés et chauffants (idem deuxième rang), troisième rang rabattable électriquement, le double écran panoramique (2x12,3” + 5,1” pour le chauffage) avec GPS et réplication smartphone, entre autres.

La finition Earth, à partir de 80 000 €, ajoute l’affichage tête haute, la détection d’obstacles arrière avec fonction freinage, la vision panoramique 360°, la caméra d'angles morts, les sièges avant avec fonction détente (à mémoire et massant côté conducteur), le volant à réglage électrique, l’affichage tête haute, le système audio Meridian 14 haut-parleurs et la recharge bidirectionnelle (pour divers appareils électriques).

Le point techno : de chargeur à chargé Livrée sur toutes les versions, la recharge bidirectionnelle permet d’alimenter des appareils électriques externes et d’autres véhicules électriques tels que vélos et trottinettes. À l’aide d’un adaptateur qui se branche sur la prise de recharge (391 € sur la finition de base), l'EV9 délivre jusqu'à 3,6 kW (technologie V2L). Mais il serait aussi capable d'alimenter un immeuble, le domicile (V2B et V2H) et même de redistribuer son énergie au réseau (V2G), en emmagasinant l’électricité en heures creuses pour la restituer lors des fortes demandes.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter