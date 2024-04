Suzuki SX4-S-Cross (2013-2021) : incidents isolés - La fiche fiabilité express de Caradisiac

En bref

C'est au cours de l'automne 2013 que Suzuki lance sur le marché son nouveau crossover issu de l'ancien SX4, cousin du Fiat Sedici dont il partageait la plateforme. Mais cette fois, pas d'association avec le constructeur italien pour ce qui est du châssis. Le SX4 S-Cross reprend la plateforme de la Swift qui au passage, est rallongée de 45 cm. Dès lors, il s'insère dans le clan des SUV compacts et devient le concurrent des Peugeot 3008, Nissan Qashqai et autres Kia Sportage... Avec ses 4,30 m de long, il est plus court de quelques centimètres que ses rivaux.

Au point de vue motorisations, on trouve sous le capot et au lancement, un bloc essence 1.6 VVTI de 120 ch, d'origine Suzuki ainsi qu'un diesel 1.6 DDIS de 120 ch, puisé dans la banque moteurs de Fiat. Pour ce qui est de la transmission, le SX4 S-Cross est commercialisé en deux roues motrices et en quatre roues motrices sous l'appellation ''Allgrip''. Côté boîte de vitesses, l'essence n'est disponible qu'avec une boîte manuelle 5 vitesses ou à variateur CVT. Quant au diesel, il se dote d'une boîte mécanique à 6 rapports. En revanche, il ne peut être équipé de la CVT.

Côté finitions, il y en a quatre. L'entrée de gamme Avantage suivi du milieu de gamme Privilège et les haut de gamme Pack et Style. Mais dès l'Avantage, disponible uniquement sur la version essence, l'équipement est déjà très complet avec entre autres de série : sept airbags, l'ABS, l'ESP, le volant réglable en hauteur et en profondeur, des jantes acier en 16 pouces, la climatisation manuelle, le régulateur de vitesse et un autoradio CD MP3 USB à quatre haut-parleurs et l'indicateur de pression des pneumatiques...

A l'automne 2016, le SX4 S-Cross devient S-Cross et se refait une beauté . Principalement à l'avant avec un nouveau bouclier, une calandre redessinée et de nouvelles optiques. Changement également sur le plan mécanique avec l'arrivée d'un bloc trois cylindres essence 1.0 de 111 ch et d'un quatre cylindres de 140 ch. L'année suivante, le 1.6 VVTI disparaît du catalogue. Et en 2018, c'est au tour du bloc diesel d'être abandonné. Enfin, un an avant sa fin de carrière, le SX4 S-Cross 1.4 VVTI reçoit une micro-hybridation et la puissance passe de 140 ch à 129 ch. Sur le plan fiabilité et malgré quelques incidents isolés, pas de quoi le montrer du doigt. Enfin, pour ce qui est de l'offre en seconde main, sans être pléthorique, le choix est là et il y a autant de motorisations essence que de diesels.

SOUS LE CAPOT

En diesel

1.6 DDIS : 120 ch

En essence

1.0 Boosterjet : 111 ch

1.4 Boosterjet : 140 ch

1.4 Boosterjet Hybride : 129 ch/13,6 ch

1.6 VVTI : 120 ch

LE Suzuki Sx4 S-cross A LA LOUPE

Comment vieillit-il ?

Le constat est plutôt satisfaisant malgré quelques rares remarques de propriétaires qui se plaignent de la présence de plastiques durs, qui se rayent facilement et de bruits parasites au roulage.

Les pièces d'usure sont elles endurantes ?

L'ensemble des organes d'usure (plaquettes, disques, embrayage...) semblent robustes et tenir dans le temps et les kilométrages.

Les pièces détachées sont elles coûteuses ?

Fabriqué en Europe (Hongrie) et non au Japon, le S-Cross réclame du coup un budget moins conséquent à l'heure de l'achat de pièces détachées.

Est-il cher à entretenir ?

La bonne tenue des pièces d'usure courante contient les factures d'entretien et de réparations. Mais lorsqu'il s'agit d'éléments plus importants, la note grimpe.