Essai Alfa Romeo Tonale microhybride 175 ch : mieux qu'un SUV allemand ?

3. La concurrence, le bilan global, tous les tarifs…

 

Essai Alfa Romeo Tonale microhybride 175 ch : mieux qu'un SUV allemand ?

La concurrence : bien ancrée !

On ne présente plus les rivaux du Tonale, bien plus répandus quelle que soit la motorisation. Dans cette déclinaison micro-hybride, l’Italien trouve sur sa route des modèles à technologie similaire, tels que le Peugeot 3008, ou les prémiums allemands préalablement cités tels que l’Audi Q3, le BMW X1 ou le Mercedes GLA, plus ambitieux côté tarifs toutefois. Mais il entre également en concurrence avec des motorisations à hybridation intégrale comme le Renault Austral E-Tech, plus puissant (200 ch) et sobre, mais pas plus cher pour autant (à partir de 41 900 €) …

À retenir : pour les esthètes !

Performant et sobre, ce Tonale micro-hybride représente a priori un bon calcul, et même une séduisante alternative pour ceux qui souhaitent se distinguer en refusant les standards allemands ou français — un véritable acte militant ! En choisissant ce SUV joliment dessiné, on privilégie une ambiance unique et une conduite dynamique, quitte à accepter des défauts rédhibitoires pour les habitués des modèles d’outre-Rhin, au premier rang desquels le manque de fluidité de la transmission et une gestion heurtée des flux d’énergie.

Caradisiac a aimé :

  • Tonus mécanique
  • Sobriété sur route
  • Comportement routier
  • Présentation

Caradisiac n’a pas aimé :

  • Manque de douceur à basse vitesse
  • Boîte auto mal étagée et parfois lente
  • Système infodivertissement daté

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(2) 1.5 IBRIDA 175 VGT TCT7 128 (wltp) 42 500 €  €
(2) 1.5 IBRIDA 175 VGT SPRINT TCT7 129 (wltp) 44 000 €  €
(2) 1.5 IBRIDA 175 VGT TI TCT7 130 (wltp) 47 000 €  €
(2) 1.5 IBRIDA 175 VGT SPORT SPECIALE TCT7 133 (wltp) 51 500 €  €
(2) 1.5 IBRIDA 175 VGT VELOCE TCT7 130 (wltp) 51 500 €  €
Comparatif vidéo - Alfa Romeo Tonale vs Renault Arkana : le duel inattendu

192

Le nouveau Tonale arrive sur le marché des SUV compacts de sérieux arguments dans sa poche. Un design fort, des moteurs hybrides et des tarifs attractifs. Des caractéristiques très proches de celles du Renault Arkana. Il eut été dommage de ne pas les réunir pour une première confrontation.

SUV Alfa Romeo Tonale : lequel choisir ?

82

Le SUV Alfa Romeo Tonale est le dernier né de la firme de Milan. C'est un beau SUV qui affiche une allure pleine d’audace et de sensualité. Il est disponible avec deux motorisations essence microhybridées, une motorisation fonctionnant au gazole et une motorisation hybride rechargeable. Pour ce qui concerne les finitions, il y a quatre niveaux de finition : Super, Sprint, Ti et Veloce. Mais quel est le meilleur couple motorisation/finition ?

