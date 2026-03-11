3. La concurrence, le bilan global, tous les tarifs…
La concurrence : bien ancrée !
On ne présente plus les rivaux du Tonale, bien plus répandus quelle que soit la motorisation. Dans cette déclinaison micro-hybride, l’Italien trouve sur sa route des modèles à technologie similaire, tels que le Peugeot 3008, ou les prémiums allemands préalablement cités tels que l’Audi Q3, le BMW X1 ou le Mercedes GLA, plus ambitieux côté tarifs toutefois. Mais il entre également en concurrence avec des motorisations à hybridation intégrale comme le Renault Austral E-Tech, plus puissant (200 ch) et sobre, mais pas plus cher pour autant (à partir de 41 900 €) …
À retenir : pour les esthètes !
Performant et sobre, ce Tonale micro-hybride représente a priori un bon calcul, et même une séduisante alternative pour ceux qui souhaitent se distinguer en refusant les standards allemands ou français — un véritable acte militant ! En choisissant ce SUV joliment dessiné, on privilégie une ambiance unique et une conduite dynamique, quitte à accepter des défauts rédhibitoires pour les habitués des modèles d’outre-Rhin, au premier rang desquels le manque de fluidité de la transmission et une gestion heurtée des flux d’énergie.
Caradisiac a aimé :
- Tonus mécanique
- Sobriété sur route
- Comportement routier
- Présentation
Caradisiac n’a pas aimé :
- Manque de douceur à basse vitesse
- Boîte auto mal étagée et parfois lente
- Système infodivertissement daté
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|(2) 1.5 IBRIDA 175 VGT TCT7
|128 (wltp)
|42 500 €
|€
|(2) 1.5 IBRIDA 175 VGT SPRINT TCT7
|129 (wltp)
|44 000 €
|€
|(2) 1.5 IBRIDA 175 VGT TI TCT7
|130 (wltp)
|47 000 €
|€
|(2) 1.5 IBRIDA 175 VGT SPORT SPECIALE TCT7
|133 (wltp)
|51 500 €
|€
|(2) 1.5 IBRIDA 175 VGT VELOCE TCT7
|130 (wltp)
|51 500 €
|€
