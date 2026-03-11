2. L’équipement : sans fausse note !
Toujours 4 finitions et une édition Sport Spéciale, déjà détaillées lors du premier essai en version hybride rechargeables…
Notre modèle Veloce constitue le haut de gamme en embarquant notamment sièges en cuir réglables électriquement, volant et les buses de lave-glace chauffants, jantes de 19 pouces, projecteurs Full LED Matrix, étriers de frein Brembo rouges, doubles sorties d’échappement chromées, et suspension ajustable électroniquement.
Equipements et options
Version : (2) 1.5 IBRIDA 175 VGT VELOCE TCT7
Equipements de sécurité
Allumage automatique des feux et des essuie-glaces
Volant sport en cuir pleine fleur avec bouton de démarrage
6 airbags (conducteur et passagers AV, latéraux, rideaux, genoux conducteur)
Alerte de rappel de présence sur les sièges AR
Alerte de collision AV
Feux AR Full-Led
Detection de perte de pression des pneumatiques
Régulateur et limiteur de vitesse intelligent avec lecture des panneaux
Système d'ouverture et de démarrage sans clé
ABS, ESP, TCS
Equipements de confort
Direction assistée
Verrouillage centralisé
Vitres AR privatives
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Coques de rétroviseurs Noir brillant
Sièges AV ventilés
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Volant sport en cuir pleine fleur avec bouton de démarrage
Vitres AV/AR électriques avec fonction anti-pincement
Prise USB AV type A + C (Charge et données)
Prise USB AR type A + C (Charge)
Alerte de rappel de présence sur les sièges AR
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec lecture des panneaux couplé avec navigation
Frein de parking électrique
Climatisation bi-zone automatique AV/AR
Banquette AR 60/40 avec trappe à ski
Accoudoir AV intégré dans le tunnel central
Accoudoir AR
Palettes au volant en aluminium
Système audio à 6 HP avec Radio DAB
Système de navigation, réplicable sur le combiné d'instrument digital
Rétroviseurs intérieur électrochrome
Sièges AV électriques 8 positions conducteur et passager
Esthétique / Carrosserie
Ciel de toit sombre
Banquette AR 60/40 avec trappe à ski
Peinture Pastel Blanc Monterosa
Jantes alliage 19" Veloce Scuro avec pneumatiques été A+, Dimensions: 235/45 R19
Sellerie sport cuir (dossier et assise) et matériaux synthétiques
Autres équipements
Kit anti-crevaison
Seuils de portes en aluminium
Pédalier en aluminium
Apple CarPlay / Android Auto sans fil
Caméra de recul avec lignes dynamiques
Eclairage d'ambiance 5 couleurs
Système d'info-divertissement 10,2" tactile
Freinage d'urgence autonome urbain
Assistant de maintien dans la voie
Sélecteur de mode de conduite DNA (3 modes + ESC OFF)
Tapis de sol AV/AR
Enjoliveurs de moyeux Alfa Romeo en blanc et noirs
Suspension à double valve Alfa DSV
Projecteurs adaptatifs Full-Led Matrix avec fonction anti-brouillard
Combiné d'instruments digital 12,3" Cannochiale
Détection de fatigue du conducteur
Assistant de vitesse intelligent (ISA)
Pack Hiver
Boîte automatique sequentiel 7 rapports
Scudetto noir brillant
Lame AV noir brillant
Jupes latérales noirs brillants
Diffuseur noir brillant
Badge AR TONALE noir
Etriers de freins Brembo peints en rouge
Alfa Connect Services
Pack Techno
Réglage lombaire électrique à 4 positions pour conducteur et passager AV
Options disponibles
-
Peinture métallisée Bleu Misano:
980 €
-
Peinture métallisée Gris Vesuvio:
980 €
-
Peinture Pastel Noir Alfa:
850 €
-
Toit ouvrant électrique:
1700 €
-
Peinture Traitement Spécial Vert Montreal:
1800 €
-
Peinture Pastel Blanc Monterosa Toit Noir:
1350 €
-
Peinture métallisée Vert Monza:
980 €
-
Peinture métallisée Giallo Ocra:
980 €
-
Peinture métallisée Bleu Misano Toit Noir:
1630 €
-
Peinture métallisée Gris Vesuvio Toit Noir:
1630 €
-
Peinture métallisée Vert Monza Toit Noir:
1630 €
-
Peinture métallisée Giallo OcraToit Noir:
1630 €
-
Peinture Traitement Spécial Vert Montreal Toit Noir:
2300 €
-
Jantes alliage 20" Fori avec pneumatiques été A+, Dimensions: 235/40 R20:
1000 €
-
Sellerie sport rouge cuir (dossier et assise) et matériaux synthétiques:
300 €
-
Peinture tri-couche Rouge Brera:
1800 €
-
Peinture tri-couche Rouge Brera Toit Noir:
2300 €
