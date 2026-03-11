Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Alfa Romeo Tonale

Essai Alfa Romeo Tonale microhybride 175 ch : mieux qu'un SUV allemand ?

Alan Froli

2. L’équipement : sans fausse note !

 

Essai Alfa Romeo Tonale microhybride 175 ch : mieux qu'un SUV allemand ?

Toujours 4 finitions et une édition Sport Spéciale, déjà détaillées lors du premier essai en version hybride rechargeables

Notre modèle Veloce constitue le haut de gamme en embarquant notamment sièges en cuir réglables électriquement, volant et les buses de lave-glace chauffants, jantes de 19 pouces, projecteurs Full LED Matrix, étriers de frein Brembo rouges, doubles sorties d’échappement chromées, et suspension ajustable électroniquement.

Equipements et options

Version : (2) 1.5 IBRIDA 175 VGT VELOCE TCT7

Equipements de sécurité

  • Allumage automatique des feux et des essuie-glaces

  • Volant sport en cuir pleine fleur avec bouton de démarrage

  • 6 airbags (conducteur et passagers AV, latéraux, rideaux, genoux conducteur)

  • Alerte de rappel de présence sur les sièges AR

  • Alerte de collision AV

  • Feux AR Full-Led

  • Detection de perte de pression des pneumatiques

  • Régulateur et limiteur de vitesse intelligent avec lecture des panneaux

  • Système d&#039;ouverture et de démarrage sans clé

  • ABS, ESP, TCS

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisé

  • Vitres AR privatives

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

  • Coques de rétroviseurs Noir brillant

  • Sièges AV ventilés

  • Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

  • Volant sport en cuir pleine fleur avec bouton de démarrage

  • Vitres AV/AR électriques avec fonction anti-pincement

  • Prise USB AV type A + C (Charge et données)

  • Prise USB AR type A + C (Charge)

  • Alerte de rappel de présence sur les sièges AR

  • Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec lecture des panneaux couplé avec navigation

  • Frein de parking électrique

  • Climatisation bi-zone automatique AV/AR

  • Banquette AR 60/40 avec trappe à ski

  • Accoudoir AV intégré dans le tunnel central

  • Accoudoir AR

  • Palettes au volant en aluminium

  • Système audio à 6 HP avec Radio DAB

  • Système de navigation, réplicable sur le combiné d&#039;instrument digital

  • Rétroviseurs intérieur électrochrome

  • Sièges AV électriques 8 positions conducteur et passager

Esthétique / Carrosserie

  • Ciel de toit sombre

  • Banquette AR 60/40 avec trappe à ski

  • Peinture Pastel Blanc Monterosa

  • Jantes alliage 19&quot; Veloce Scuro avec pneumatiques été A+, Dimensions: 235/45 R19

  • Sellerie sport cuir (dossier et assise) et matériaux synthétiques

Autres équipements

  • Kit anti-crevaison

  • Seuils de portes en aluminium

  • Pédalier en aluminium

  • Apple CarPlay / Android Auto sans fil

  • Caméra de recul avec lignes dynamiques

  • Eclairage d&#039;ambiance 5 couleurs

  • Système d&#039;info-divertissement 10,2&quot; tactile

  • Freinage d&#039;urgence autonome urbain

  • Assistant de maintien dans la voie

  • Sélecteur de mode de conduite DNA (3 modes + ESC OFF)

  • Tapis de sol AV/AR

  • Enjoliveurs de moyeux Alfa Romeo en blanc et noirs

  • Suspension à double valve Alfa DSV

  • Projecteurs adaptatifs Full-Led Matrix avec fonction anti-brouillard

  • Combiné d&#039;instruments digital 12,3&quot; Cannochiale

  • Détection de fatigue du conducteur

  • Assistant de vitesse intelligent (ISA)

  • Pack Hiver

  • Boîte automatique sequentiel 7 rapports

  • Scudetto noir brillant

  • Lame AV noir brillant

  • Jupes latérales noirs brillants

  • Diffuseur noir brillant

  • Badge AR TONALE noir

  • Etriers de freins Brembo peints en rouge

  • Alfa Connect Services

  • Pack Techno

  • Réglage lombaire électrique à 4 positions pour conducteur et passager AV

Options disponibles

  • Peinture métallisée Bleu Misano

     : 

    980 €

  • Peinture métallisée Gris Vesuvio

     : 

    980 €

  • Peinture Pastel Noir Alfa

     : 

    850 €

  • Toit ouvrant électrique

     : 

    1700 €

  • Peinture Traitement Spécial Vert Montreal

     : 

    1800 €

  • Peinture Pastel Blanc Monterosa Toit Noir

     : 

    1350 €

  • Peinture métallisée Vert Monza

     : 

    980 €

  • Peinture métallisée Giallo Ocra

     : 

    980 €

  • Peinture métallisée Bleu Misano Toit Noir

     : 

    1630 €

  • Peinture métallisée Gris Vesuvio Toit Noir

     : 

    1630 €

  • Peinture métallisée Vert Monza Toit Noir

     : 

    1630 €

  • Peinture métallisée Giallo OcraToit Noir

     : 

    1630 €

  • Peinture Traitement Spécial Vert Montreal Toit Noir

     : 

    2300 €

  • Jantes alliage 20" Fori avec pneumatiques été A+, Dimensions: 235/40 R20

     : 

    1000 €

  • Sellerie sport rouge cuir (dossier et assise) et matériaux synthétiques

     : 

    300 €

  • Peinture tri-couche Rouge Brera

     : 

    1800 €

  • Peinture tri-couche Rouge Brera Toit Noir

     : 

    2300 €

