Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Alfa Romeo Tonale

Essai

L'Alfa Romeo Tonale, un SUV pas banal

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

0  

3. Toujours beaucoup de finitions

 

L'Alfa Romeo Tonale, un SUV pas banal

Les tarifs pour la France n'ont pas encore été établis, mais la gamme sera construite de la manière suivante. 

La version Tonale embarque comme principaux équipements de série les projecteurs et feux arrière Full LED, les jantes de 17 pouces, les sièges en tissu noir, des surpiqûres sur la planche de bord et les panneaux de porte et un volant gainé de cuir, le combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces, lu système d’infodivertissement Alfa Connect avec écran tactile de 10,25 pouces, les compatibilité CarPlay et Android Auto sans fil, l’accès et le démarrage mains libres, la climatisation automatique bizone, la banquette arrière fractionnable 60/40, les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent, les feux de route automatiques, etc.

La finition Sprint, ajoute un kit carrosserie noir laqué, les vitres surteintées, les jantes de 18 pouces, la navigation connectée, etc.

La version Ti, se distingue par des sièges en cuir réglables électriquement, le volant et les buses de lave-glace chauffants, etc.

La version Veloce, ajoute les jantes de 19 pouces, des projecteurs Full LED Matrix, des étriers de frein Brembo rouges, les doubles sorties d’échappement chromées, la suspension électronique.

L’édition de lancement "Speciale" se distingue, des étriers Brembo noirs, un lettrage Alfa Romeo blanc, des sièges en Alcantara, le tableau de bord assorti et l’éclairage d’ambiance spécifique.

 

 

Equipements et options

Version : 1.3 HYBRIDE RECHARGEABLE PHEV 280 Q4 EDIZIONE SPECIALE AT6

Equipements de sécurité

  • Capteur de pression des pneus

  • Allumage automatique des feux

  • Régulateur et limiteur de vitesse intelligent avec lecture des panneaux

  • Système de démarrage sans clé

  • Volant sport en cuir pleine fleur avec bouton de démarrage

  • 6 airbags (conducteur et passagers AV, latéraux, rideaux, genoux conducteur)

  • Alerte de rappel de présence sur les sièges AR

  • Alerte de collision AV

  • Feux de route automatiques

  • Feux AR Full-Led

Equipements de confort

  • Vitres AR privatives

  • Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

  • Radar de stationnement AR

  • Coques de rétroviseurs Noir brillant

  • Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants

  • Navigation Europe

  • Volant sport en cuir pleine fleur avec bouton de démarrage

  • Vitres AV/AR électriques avec fonction anti-pincement

  • Prise USB AV type A + C (Charge et données)

  • Prise USB AR type A + C (Charge)

  • Système audio à 6 HP

  • Radio DAB

  • Alerte de rappel de présence sur les sièges AR

  • Radar de stationnement AV

  • Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec lecture des panneaux couplé avec navigation

  • Frein de parking électrique

  • Climatisation bi-zone automatique AV/AR

  • Rétroviseur intérieur électrochrome

  • Banquette AR 60/40 avec trappe à ski

  • Accoudoir AV intégré dans le tunnel central

  • Accoudoir AR

Esthétique / Carrosserie

  • Ciel de toit sombre

  • Jantes alliage 20&quot; Competizione

  • Banquette AR 60/40 avec trappe à ski

  • Sellerie AlfaTec/Tissu Carbonne

  • Peinture Pastel Rouge Alfa

Autres équipements

  • Essuie-glaces automatiques

  • Kit anti-crevaison

  • Seuils de portes en aluminium

  • Hayon électrique

  • Pédalier en aluminium

  • Alfa Connected Services

  • Apple CarPlay / Android Auto sans fil

  • Détection de fatigue du conducteur

  • Chargeur smartphone à induction

  • Caméra de recul avec lignes dynamiques

  • Combiné d&#039;instruments digital 12,3&quot;

  • Eclairage d&#039;ambiance 5 couleurs

  • Système d&#039;info-divertissement 10,2&quot; tactile

  • Projecteurs Matrix Full-Led adaptatifs avec fonction anti-brouillard

  • Réglage des lombaires électrique 4 positions du conducteur

  • Système d&#039;ouverture sans clé

  • Freinage d&#039;urgence autonome urbain

  • Assistant de vitesse intelligent

  • Sélecteur de mode de conduite DNA (3 modes + ESC OFF)

  • Prises 12V (console centrale et coffre)

  • Tapis de sol AV/AR

  • Antenne type requin

  • Etriers de freins BREMBO peints en rouge

  • Assistant de maintien dans la voie

  • Scudetto finition Titanium

  • Câble de recharge Type 2 Mode 3

Options disponibles

  • Peinture métallisée Bleu Misano

     : 

    980 €

  • Peinture métallisée Gris Vesuvio

     : 

    980 €

  • Jantes alliage 19" Veloce

     : 

    0 €

  • Toit ouvrant électrique

     : 

    1700 €

  • Câble de recharge MODE 3

     : 

    360 €

  • Extension de garantie 5 ans (2+3) ou 200000 km

     : 

    1699 €

  • Peinture Spéciale Vert Montreal

     : 

    1800 €

Page précédente
Page suivante

Photos (73)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité