3. Toujours beaucoup de finitions
Les tarifs pour la France n'ont pas encore été établis, mais la gamme sera construite de la manière suivante.
La version Tonale embarque comme principaux équipements de série les projecteurs et feux arrière Full LED, les jantes de 17 pouces, les sièges en tissu noir, des surpiqûres sur la planche de bord et les panneaux de porte et un volant gainé de cuir, le combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces, lu système d’infodivertissement Alfa Connect avec écran tactile de 10,25 pouces, les compatibilité CarPlay et Android Auto sans fil, l’accès et le démarrage mains libres, la climatisation automatique bizone, la banquette arrière fractionnable 60/40, les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent, les feux de route automatiques, etc.
La finition Sprint, ajoute un kit carrosserie noir laqué, les vitres surteintées, les jantes de 18 pouces, la navigation connectée, etc.
La version Ti, se distingue par des sièges en cuir réglables électriquement, le volant et les buses de lave-glace chauffants, etc.
La version Veloce, ajoute les jantes de 19 pouces, des projecteurs Full LED Matrix, des étriers de frein Brembo rouges, les doubles sorties d’échappement chromées, la suspension électronique.
L’édition de lancement "Speciale" se distingue, des étriers Brembo noirs, un lettrage Alfa Romeo blanc, des sièges en Alcantara, le tableau de bord assorti et l’éclairage d’ambiance spécifique.
Equipements et options
Version : 1.3 HYBRIDE RECHARGEABLE PHEV 280 Q4 EDIZIONE SPECIALE AT6
Equipements de sécurité
Capteur de pression des pneus
Allumage automatique des feux
Régulateur et limiteur de vitesse intelligent avec lecture des panneaux
Système de démarrage sans clé
Volant sport en cuir pleine fleur avec bouton de démarrage
6 airbags (conducteur et passagers AV, latéraux, rideaux, genoux conducteur)
Alerte de rappel de présence sur les sièges AR
Alerte de collision AV
Feux de route automatiques
Feux AR Full-Led
Equipements de confort
Vitres AR privatives
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
Radar de stationnement AR
Coques de rétroviseurs Noir brillant
Rétroviseurs extérieurs électriques et chauffants
Navigation Europe
Volant sport en cuir pleine fleur avec bouton de démarrage
Vitres AV/AR électriques avec fonction anti-pincement
Prise USB AV type A + C (Charge et données)
Prise USB AR type A + C (Charge)
Système audio à 6 HP
Radio DAB
Alerte de rappel de présence sur les sièges AR
Radar de stationnement AV
Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec lecture des panneaux couplé avec navigation
Frein de parking électrique
Climatisation bi-zone automatique AV/AR
Rétroviseur intérieur électrochrome
Banquette AR 60/40 avec trappe à ski
Accoudoir AV intégré dans le tunnel central
Accoudoir AR
Esthétique / Carrosserie
Ciel de toit sombre
Jantes alliage 20" Competizione
Banquette AR 60/40 avec trappe à ski
Sellerie AlfaTec/Tissu Carbonne
Peinture Pastel Rouge Alfa
Autres équipements
Essuie-glaces automatiques
Kit anti-crevaison
Seuils de portes en aluminium
Hayon électrique
Pédalier en aluminium
Alfa Connected Services
Apple CarPlay / Android Auto sans fil
Détection de fatigue du conducteur
Chargeur smartphone à induction
Caméra de recul avec lignes dynamiques
Combiné d'instruments digital 12,3"
Eclairage d'ambiance 5 couleurs
Système d'info-divertissement 10,2" tactile
Projecteurs Matrix Full-Led adaptatifs avec fonction anti-brouillard
Réglage des lombaires électrique 4 positions du conducteur
Système d'ouverture sans clé
Freinage d'urgence autonome urbain
Assistant de vitesse intelligent
Sélecteur de mode de conduite DNA (3 modes + ESC OFF)
Prises 12V (console centrale et coffre)
Tapis de sol AV/AR
Antenne type requin
Etriers de freins BREMBO peints en rouge
Assistant de maintien dans la voie
Scudetto finition Titanium
Câble de recharge Type 2 Mode 3
Options disponibles
-
Peinture métallisée Bleu Misano:
980 €
-
Peinture métallisée Gris Vesuvio:
980 €
-
Jantes alliage 19" Veloce:
0 €
-
Toit ouvrant électrique:
1700 €
-
Câble de recharge MODE 3:
360 €
-
Extension de garantie 5 ans (2+3) ou 200000 km:
1699 €
-
Peinture Spéciale Vert Montreal:
1800 €
