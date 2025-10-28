Les tarifs pour la France n'ont pas encore été établis, mais la gamme sera construite de la manière suivante.

La version Tonale embarque comme principaux équipements de série les projecteurs et feux arrière Full LED, les jantes de 17 pouces, les sièges en tissu noir, des surpiqûres sur la planche de bord et les panneaux de porte et un volant gainé de cuir, le combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces, lu système d’infodivertissement Alfa Connect avec écran tactile de 10,25 pouces, les compatibilité CarPlay et Android Auto sans fil, l’accès et le démarrage mains libres, la climatisation automatique bizone, la banquette arrière fractionnable 60/40, les rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, le régulateur de vitesse adaptatif intelligent, les feux de route automatiques, etc.

La finition Sprint, ajoute un kit carrosserie noir laqué, les vitres surteintées, les jantes de 18 pouces, la navigation connectée, etc.

La version Ti, se distingue par des sièges en cuir réglables électriquement, le volant et les buses de lave-glace chauffants, etc.

La version Veloce, ajoute les jantes de 19 pouces, des projecteurs Full LED Matrix, des étriers de frein Brembo rouges, les doubles sorties d’échappement chromées, la suspension électronique.

L’édition de lancement "Speciale" se distingue, des étriers Brembo noirs, un lettrage Alfa Romeo blanc, des sièges en Alcantara, le tableau de bord assorti et l’éclairage d’ambiance spécifique.