Alfa Romeo Tonale

Essai

L'Alfa Romeo Tonale, un SUV pas banal

6. La fiche technique de l'Alfa Romeo Tonale

 

L'Alfa Romeo Tonale, un SUV pas banal

 

Les chiffres clés

Alfa Romeo Tonale 1.3 HYBRIDE RECHARGEABLE PHEV 280 Q4 EDIZIONE SPECIALE AT6
Généralités  
Finition EDIZIONE SPECIALE
Date de commercialisation 01/11/2022
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,52 m
Largeur sans rétros 1,84 m
Hauteur 1,60 m
Empattement 2,63 m
Volume de coffre mini 385 L
Volume de coffre maxi 1 550 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 950 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 10 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 332 cm3
Puissance 280 ch
Couple cumulé 270 Nm à 1 850 trs/min
Autonomie en électrique combinée 61 km
Capacité batterie 15,50 kWh
Type batterie pas d'information
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 206 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 6.2 s
Volume du réservoir 42,50 L
Emissions de CO2 30 g/km (wltp)
Bonus malus max 1510
