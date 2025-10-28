6. La fiche technique de l'Alfa Romeo Tonale
Les chiffres clés
|Alfa Romeo Tonale 1.3 HYBRIDE RECHARGEABLE PHEV 280 Q4 EDIZIONE SPECIALE AT6
|Généralités
|Finition
|EDIZIONE SPECIALE
|Date de commercialisation
|01/11/2022
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,52 m
|Largeur sans rétros
|1,84 m
|Hauteur
|1,60 m
|Empattement
|2,63 m
|Volume de coffre mini
|385 L
|Volume de coffre maxi
|1 550 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 950 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|10 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 332 cm3
|Puissance
|280 ch
|Couple cumulé
|270 Nm à 1 850 trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|61 km
|Capacité batterie
|15,50 kWh
|Type batterie
|pas d'information
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|Roues motrices
|4x4
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|206 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|6.2 s
|Volume du réservoir
|42,50 L
|Emissions de CO2
|30 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|1510
