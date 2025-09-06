Quelles seront les nouveautés à voir sur le stand Alfa Romeo au salon de Lyon ?

Lancé en 2024, le Junior est sans doute l'un des petits SUV les plus sexy du moment. Bien qu'il emprunte la plateforme et les motorisations d'autres modèles Stellantis tels que les Peugeot 2008 et l'Opel Mokka, il se distingue par des courbes latines, de jolies calandres typiquement Alfa et un regard frondeur. Sous le capot, on retrouve la motorisation microhybride essence de 145 ch à boîte auto électrifiée e-DSC6 des cousins, à partir de 30 250 €, mais qui peut être associé ici à une transmission à 4 roues motrices (à enclenchement automatisé) commercialisée à partir de 37 750 €.

Si une version 100 % électrique de 156 ch est également au catalogue (dès 38 500 €), la Veloce zéro émission exposée à Lyon tentera de faire perdurer l'esprit "Cuore Sportivo" de la marque avec son moteur de 280 ch, son grand méchant look (jantes de 20'' !), son différentiel autobloquant Torsen et son châssis aux petits oignons, comme nous avons pu le constater…

De quoi attirer, par la même occasion, les potentiels acheteurs de modèles compacts vers son grand frère Tonale, sorti en 2022 et proposant une multitude de versions thermiques, systématiquement à boîte auto : un 1,5 l essence "Ibrida" (plutôt micro) 160 ch (à partir de 44 000 €), un 1.6 diesel 130 ch (à partir de 42 500 €), et un 1,3 l hybride rechargeable 280 ch à transmission intégrale Q4 (53 300 € minimum).

Deux SUV donc, qui seront sous la haute surveillance de la Mama, à savoir la Giulia qui fait de la résistance du haut de ses… 10 ans. Ridée ? Certainement pas : toujours aussi élégante, bien tenue, dotée de trains roulants ultra-sensationnels à faire pâlir les meilleures propulsions allemandes et de motorisations essence et diesel efficaces (à défaut d'être modernisées par de l'électrification), cette familiale à quatre portes mérite toujours d'être redécouverte, du moins pour ceux qui ont un portefeuille à la hauteur (à partir de 50 600 € avec un mazout de 160 ch à boite auto), d'autant que les malus sont parfois copieux.