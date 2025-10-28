L'Alfa Romeo Tonale, à partir de 130 ch et 40 300 €, est évalué dans la catégorie des SUV compacts premium qui comprend notamment :

L'Audi Q3, à partir de 150 ch et 43 850 €

Le BMW X1, à partir de 170 ch et 42 250 €

Le Mercedes GLA, à partir de 116 ch et 45 450 €