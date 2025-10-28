La concurrence

Le Tonale débarque dans une catégorie déjà riche en SUV compacts premium. Il trouvera sur son chemin le Volvo XC40, le Mercedes GLA ou encore le BMW X1 et le tout nouvel Audi Q3.Tous proposent également des motorisations hybrides rechargeables, électrifiées et certain également du diesel. L’Italien, moins performant au registre des motorisations, se démarque par ses lignes attractives, son châssis affûté et ses tarifs un peu plus raisonnables.

À retenir : un positionnement crédible

Si sa mécanique hybride rechargeable reste bien trop tendre, le Tonale peut toujours compter sur son design séduisant, son intérieur chic et son châssis très agile pour convaincre ceux qui aiment rouler « différent ». Chez les hybrides rechargeables premium en tout cas, son positionnement tarifaire est dans le coup et c’est une offre à étudier car exemptées de malus. Il pourra notamment séduire pros. A ce jour tarifs pour la France n’ont pas encore été établis. Nous savons pour le moment que le prix de départ est fixé à 40 300 € avec la motorisation diesel de 130 ch. Nous ne manquerons pas de les mettre à jour.

Caradisiac a aimé

Le design séduisant

L’intérieur chic et bien fini

Le châssis plaisant à conduire

Les tarifs raisonnables pour la catégorie

Les nombreuses aides à la conduite

Le grand coffre