Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Alfa Romeo Tonale

Essai

L'Alfa Romeo Tonale, un SUV pas banal

Dans Nouveautés / Restyling

Alexandre Bataille

0  

4. Notre avis sur le nouveau Tonale et face à la concurrence

 

L'Alfa Romeo Tonale, un SUV pas banal

La concurrence

Le Tonale débarque dans une catégorie déjà riche en SUV compacts premium. Il trouvera sur son chemin le Volvo XC40, le Mercedes GLA ou encore le BMW X1 et le tout nouvel Audi Q3.Tous proposent également des motorisations hybrides rechargeables, électrifiées et certain également du diesel. L’Italien, moins performant au registre des motorisations, se démarque par ses lignes attractives, son châssis affûté et ses tarifs un peu plus raisonnables.

À retenir : un positionnement crédible

Si sa mécanique hybride rechargeable reste bien trop tendre, le Tonale peut toujours compter sur son design séduisant, son intérieur chic et son châssis très agile pour convaincre ceux qui aiment rouler « différent ». Chez les hybrides rechargeables premium en tout cas, son positionnement tarifaire est dans le coup et c’est une offre à étudier car exemptées de malus. Il pourra notamment séduire pros. A ce jour tarifs pour la France n’ont pas encore été établis. Nous savons pour le moment que le prix de départ est fixé à 40 300 € avec la motorisation diesel de 130 ch. Nous ne manquerons pas de les mettre à jour.

 

Caradisiac a aimé

  • Le design séduisant
  • L’intérieur chic et bien fini
  • Le châssis plaisant à conduire
  • Les tarifs raisonnables pour la catégorie
  • Les nombreuses aides à la conduite
  • Le grand coffre

 

  • Le coffre très réduit sur la version PHEV
  • L’autonomie en électrique décevante
  • Les consommations quelconques
  • La motorisation hybride rechargeable mollassonne
Page précédente
Page suivante

Photos (73)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Alfa Romeo Tonale

Alfa Romeo Tonale

SPONSORISE

Essais 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les essais 4X4 - SUV - Crossover

Fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Voir toutes les fiches fiabilité 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité