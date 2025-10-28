4. Notre avis sur le nouveau Tonale et face à la concurrence
La concurrence
Le Tonale débarque dans une catégorie déjà riche en SUV compacts premium. Il trouvera sur son chemin le Volvo XC40, le Mercedes GLA ou encore le BMW X1 et le tout nouvel Audi Q3.Tous proposent également des motorisations hybrides rechargeables, électrifiées et certain également du diesel. L’Italien, moins performant au registre des motorisations, se démarque par ses lignes attractives, son châssis affûté et ses tarifs un peu plus raisonnables.
À retenir : un positionnement crédible
Si sa mécanique hybride rechargeable reste bien trop tendre, le Tonale peut toujours compter sur son design séduisant, son intérieur chic et son châssis très agile pour convaincre ceux qui aiment rouler « différent ». Chez les hybrides rechargeables premium en tout cas, son positionnement tarifaire est dans le coup et c’est une offre à étudier car exemptées de malus. Il pourra notamment séduire pros. A ce jour tarifs pour la France n’ont pas encore été établis. Nous savons pour le moment que le prix de départ est fixé à 40 300 € avec la motorisation diesel de 130 ch. Nous ne manquerons pas de les mettre à jour.
Caradisiac a aimé
- Le design séduisant
- L’intérieur chic et bien fini
- Le châssis plaisant à conduire
- Les tarifs raisonnables pour la catégorie
- Les nombreuses aides à la conduite
- Le grand coffre
- Le coffre très réduit sur la version PHEV
- L’autonomie en électrique décevante
- Les consommations quelconques
- La motorisation hybride rechargeable mollassonne
Photos (73)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération