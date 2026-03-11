Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Alfa Romeo Tonale

Essai Alfa Romeo Tonale microhybride 175 ch : mieux qu'un SUV allemand ?

Alan Froli

5. La fiche technique de l'Alfa Romeo Tonale microhybride

 

Les chiffres clés

Alfa Romeo Tonale (2) 1.5 IBRIDA 175 VGT VELOCE TCT7
Généralités  
Finition VELOCE
Date de commercialisation 29/12/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,52 m
Largeur sans rétros 1,84 m
Hauteur 1,60 m
Empattement 2,63 m
Volume de coffre mini 500 L
Volume de coffre maxi 1 550 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 600 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Essence
Puissance fiscale 9 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes
Cylindrée 1 469 cm3
Puissance 175 ch
Couple 240 Nm à 1 500 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 7
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 212 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.5 s
Volume du réservoir 55 L
Emissions de CO2 130 g/km (wltp)
Bonus malus max 550
