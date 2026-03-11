Essai Alfa Romeo Tonale microhybride 175 ch : mieux qu'un SUV allemand ?

Le SUV Alfa Romeo Tonale est le dernier né de la firme de Milan. C'est un beau SUV qui affiche une allure pleine d’audace et de sensualité. Il est disponible avec deux motorisations essence microhybridées, une motorisation fonctionnant au gazole et une motorisation hybride rechargeable. Pour ce qui concerne les finitions, il y a quatre niveaux de finition : Super, Sprint, Ti et Veloce. Mais quel est le meilleur couple motorisation/finition ?