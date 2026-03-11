Essai Alfa Romeo Tonale microhybride 175 ch : mieux qu'un SUV allemand ?

5. La fiche technique de l'Alfa Romeo Tonale microhybride
Les chiffres clés
|Alfa Romeo Tonale (2) 1.5 IBRIDA 175 VGT VELOCE TCT7
|Généralités
|Finition
|VELOCE
|Date de commercialisation
|29/12/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,52 m
|Largeur sans rétros
|1,84 m
|Hauteur
|1,60 m
|Empattement
|2,63 m
|Volume de coffre mini
|500 L
|Volume de coffre maxi
|1 550 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 600 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|9 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes
|Cylindrée
|1 469 cm3
|Puissance
|175 ch
|Couple
|240 Nm à 1 500 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|7
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|212 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|8.5 s
|Volume du réservoir
|55 L
|Emissions de CO2
|130 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|550
