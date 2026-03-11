4. La note de l'Alfa Romeo Tonale microhybride
L’Alfa Romeo Tonale Ibrida (175 ch, à partir de 42 500 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts à motorisation essence et hybridation légère ou intégrale d’environ 150 ch, qui comprend notamment :
Audi Q3 TFSI Hybride S tronic (150 ch, à partir de 43 850 €)
BMW X1 20i sDrive (170 ch, à partir de 47 250 €)
Mercedes GLA 180 (136+ 14 ch, à partir de 45 750 €)
Peugeot 3008 Hybrid e-DCS6 (145 ch, à partir de 40 500 €)
Renault Austral E-Tech (200 ch, à partir de 41 900 €)
|Alfa Romeo Tonale 1.5 Ibrida 175 TCT7 Veloce
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13,7 /20
