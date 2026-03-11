Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Alfa Romeo Tonale

Essai

Essai Alfa Romeo Tonale microhybride 175 ch : mieux qu'un SUV allemand ?

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Alan Froli

4. La note de l'Alfa Romeo Tonale microhybride

 

Essai Alfa Romeo Tonale microhybride 175 ch : mieux qu'un SUV allemand ?

L’Alfa Romeo Tonale Ibrida (175 ch, à partir de 42 500 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts à motorisation essence et hybridation légère ou intégrale d’environ 150 ch, qui comprend notamment :

Audi Q3 TFSI Hybride S tronic (150 ch, à partir de 43 850 €)

BMW X1 20i sDrive (170 ch, à partir de 47 250 €)

Mercedes GLA 180 (136+ 14 ch, à partir de 45 750 €)

Peugeot 3008 Hybrid e-DCS6 (145 ch, à partir de 40 500 €)

Renault Austral E-Tech (200 ch, à partir de 41 900 €)

Alfa Romeo Tonale 1.5 Ibrida 175 TCT7 Veloce
Budget
  6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
 
Pratique
  6.22
  • 6.22
  • 6.22
  • 6.22
  • 6.22
 
Rapport prix/équipements
  7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
  • 7.83
 
Sur la route
  6.89
  • 6.89
  • 6.89
  • 6.89
  • 6.89
 
Sécurité
  7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
  • 7.2
 
Note globale : 13,7 /20
Explication des critères de notation
Le nouveau Tonale arrive sur le marché des SUV compacts de sérieux arguments dans sa poche. Un design fort, des moteurs hybrides et des tarifs attractifs. Des caractéristiques très proches de celles du Renault Arkana. Il eut été dommage de ne pas les réunir pour une première confrontation.

Le SUV Alfa Romeo Tonale est le dernier né de la firme de Milan. C'est un beau SUV qui affiche une allure pleine d’audace et de sensualité. Il est disponible avec deux motorisations essence microhybridées, une motorisation fonctionnant au gazole et une motorisation hybride rechargeable. Pour ce qui concerne les finitions, il y a quatre niveaux de finition : Super, Sprint, Ti et Veloce. Mais quel est le meilleur couple motorisation/finition ?

