L’Alfa Romeo Tonale Ibrida (175 ch, à partir de 42 500 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts à motorisation essence et hybridation légère ou intégrale d’environ 150 ch, qui comprend notamment :

Audi Q3 TFSI Hybride S tronic (150 ch, à partir de 43 850 €)

BMW X1 20i sDrive (170 ch, à partir de 47 250 €)

Mercedes GLA 180 (136+ 14 ch, à partir de 45 750 €)

Peugeot 3008 Hybrid e-DCS6 (145 ch, à partir de 40 500 €)

Renault Austral E-Tech (200 ch, à partir de 41 900 €)