Comparatif - Renault Mégane E-Tech Electric vs Volkswagen ID.3 : un duel qui fait des étincelles

Nous avons opté côté Renault pour la Mégane électrique dans sa version EV60 Techno avec 220 ch et une batterie de 60 kWh tandis que la réplique côté Volkswagen est l'ID.3 Pro S de 204 ch et 77 kWh. Nos deux concurrentes ne partagent pas qu'un goût pour les électrons, elles possèdent aussi des points communs en matière d'esthétique avec un profil haut sur pattes avec de grandes jantes et une ligne de toit plongeante.

Et si la française se pare d'attributs de SUV comme les extensions d'aile en plastique brute, c'est pourtant l'allemande, plus classique dans sa ligne de compacte, qui est plus de haute de presque 7 cm.

Aspects pratiques : l'habitabilité pour l'une, le volume de coffre pour l'autre

En matière d'espace à bord, l’ID.3 se révèle plus habitable avec des cotes plus généreuses que ce soit en matière d’espace aux genoux ou de garde au toit. Cette supériorité de l’allemande s’accompagne d’une impression d’espace pour les passagers, ce qui est l’inverse de la Mégane avec une sensation d’enfermement nettement plus importante.

En matière de volume de coffre, la Mégane domine largement, offrant 440 litres avec un logement de 32 litres pour les câbles de recharge, contre 389 litres pour l'ID.3.

C'est dans cette partie que viennent aussi se glisser les puissances de recharge et, sur ce point aussi, la française domine : 22 kW en courant alternatif sur les bornes publiques, c'est la force de Renault, personne ne fait mieux sur le marché et c'est littéralement le double de ce qu'offre Volkswagen. Comptez environ 3 heures pour l'une et 7 h 30 pour l'autre pour une charge complète. Pour le courant continu, c’est-à-dire sur les bornes de charge rapide que l'on trouve majoritairement sur l'autoroute, la différence est moins marquée mais cette fois-ci en faveur de l'ID.3, avec jusqu'à 135 kW contre 130 kW pour la Mégane. Dans la réalité, la différence d'attente ne sera pas vraiment significative, comptez une grosse demi-heure de 20 à 80 % pour les deux.

Pratique Renault Mégane E-Tech Electric EV60 Optimum Charge Techno Volkswagen ID.3 Pro S Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 13,8 /20 12,8 /20 Explication des critères de notation

Equipement : la Mégane en tête

Question équipements,la Renault Mégane E-Tech Electric se montre plus généreuse sur certains aspects, comme les jantes de 20 pouces et la climatisation bi-zone, et offre de plus des écrans de plus grande taille ainsi qu'un système audio plus perfectionné.

L'ID.3 réplique avec un régulateur de vitesse adaptatif livré d'origine qui nécessite de passer par un pack à 1 700 € pour l'obtenir du côté de la française. Cependant, il comprend aussi notamment la caméra 360 et l'aide au parking automatisé, ce qui oblige alors à cocher l'option du pack Assistance Plus à 2 550 € de la Volkswagen pour arriver à une dotation similaire.

En faisant les additions de chaque côté, on arrive au final à un avantage de plus de 1 000 € en faveur de la Mégane.

Rapport prix/équipements Renault Mégane E-Tech Electric EV60 Optimum Charge Techno Volkswagen ID.3 Pro S Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 16,3 /20 15 /20 Explication des critères de notation

Budget : des tarifs espacés de seulement 100 € !

En matière de budget, la Renault Mégane E-Tech Electric EV60 Optimum Charge en version Techno et la Volkswagen ID.3 Pro S se placent à 100 € l'une de l'autre à l'avantage de l'allemande, avec 44 700 € contre 44 600 €. Ajoutez la cote attendue aussi en faveur de la Volkswagen et ne comptez pas sur la garantie identique de 2 ans kilométrage illimitée pour prendre parti et vous obtenez une victoired'une courte tête sur ce chapitre de la Volkswagen.