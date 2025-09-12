Le stand Volkswagen sera riche en nouveautés au salon de Lyon

Nouveau T-Roc

La seconde génération du T-Roc fera sa première apparition en France dans le Rhône. Ce nouveau modèle aura la lourde tâche de succéder à un SUV compact qui connaît un beau succès, au point de dépasser la vénérable Golf. À l’image des modèles récents de la marque, son style s’adoucit, notamment au niveau des parties avant et arrière. A noter, que le SUV grandit de 12 cm, ce qui améliore nettement ses prestations en matière d’accueil. Côté technique, il comptera sur des blocs à hybridation légère et une inédite motorisation entièrement hybride. Le Salon de Lyon permettra au public Français de faire plus ample connaissance avec cette nouveauté majeure.

ID.2 camouflée

L’ID.2 en version définitive mais camouflée, exposée elle aussi pour la première fois en France. L’événement Lyonnais sera aussi l’occasion d’avoir une idée plus précise de la prochaine citadine électrique ID.2. Un modèle qui affrontera les Renault 5, Peugeot E-208 et autre Lancia Ypsilon Electrique. Elle sera présentée en version camouflée. La future ID.2 de Volkswagen devrait arriver sur le marché dans le courant de l’année 2026 et devrait être proposée à 25 000 € (hors bonus). Avec cette auto, Volkswagen veut relancer ses ventes dans l’électrique et proposer une voiture plus abordable que ses ID.3, ID.4, ID.7 qui ont un peu de mal à se vendre. L’ID.2 ne restera pas longtemps l’entrée de gamme électrique de Volkswagen puisque le constructeur allemand prévoit de produire une auto plus petite qui sera commercialisée à 20 000 €.

Passat

La Passat de neuvième génération, uniquement disponible en break, sera exposée à Lyon en version hybride. Deux modèles seront présents. La première, rechargeable, développe 272 ch et associe un moteur électrique de 85 kW (soit 116 ch) à un bloc thermique diffèrent de 177 ch. La batterie d’une capacité de 19,7 kWh peut être rechargée jusqu’à 11 kW en courant alternatif et 50 kW en courant continu. L’autonomie est intéressante puisque la marque indique plus de 120 km. La seconde, moins chère, est équipée du moteur eTSI de 204 ch (micro-hybride de 48V) affichée à 42 990 €.

Tayron

Le nouveau Tayron, le grand SUV 7 places sera aussi de la partie en finition R-Line, équipé de la motorisation essence de 150 chevaux à hybridation légère et boîte automatique à double embrayage. Son prix de base se situe désormais un peu au-dessus des 50 000€. Ce Tiguan rallongé offre un espace arrière royal. Il bénéficie d’une banquette 40/60 coulissante et ses deux sièges additionnels sont d’ailleurs plutôt confortables. Ils permettent aussi de conserver, une fois dépliés, 345 l de coffre, soit autant qu’une citadine. Lorsque les strapontins sont rabattus, ou si l'on ne dispose que d'une version cinq places, le coffre est gigantesque, avec 885 l. Et en rabattant les sièges de la seconde rangée, on dispose carrément d'un terrain de foot, avec plus de 2 000 l.

Polo

La citadine de Volkswagen célébrera à Lyon son 50e anniversaire. Le constructeur exposera la série spéciale Edition 50, à l’équipement riche et à la finition exclusive. Uniquement disponible en TSI 95 DSG7, elle est affichée à 28 240 €. Le « 50 » orne les montants centraux et la branche inférieure du volant. Les seuils de porte avant et la planche de bord portent l’inscription « Edition 50 ». Surtout, elle profite d’une dotation plutôt complète avec climatisation automatique bizone, tableau de bord numérique, écran tactile de 8”, navigation, etc. A ses côtés, la Polo GTi toujours équipée d’un 2.0 TSi de 207 chevaux (0 à 100 km/h en 6,5 secondes) mais de plus en plus pénalisé par le malus, ce dernier approchant des 3 000 €.

Golf

La Golf reste un modèle incontournable chez le constructeur allemand. La version GTi sera présente toujours équipée d’un bouillonnant 2.0 de 265 ch. Notez que cette année, Volkswagen lance également l’édition spéciale « GTI EDITION 50 », dotée d’un moteur de 325 ch, pour célébrer les 50 ans de ce modèle emblématique.

Taigo

Le SUV citadin, vient lutter contre les Peugeot 2008 et Renault Captur qui sont en tête de la catégorie en France. Par rapport aux modèles français, le Taigo affiche sa propre personnalité en dévoilant un profil de SUV citadin coupé. Pas besoin de chercher, c’est le seul de ce type dans la catégorie des petits SUV. En prime, le Taigo est l’un des moins cher du catalogue Volkswagen avec un prix de départ sous les 25 000 €.

T-Cross

Le T-Cross vient de bénéficier d’un restylage. Au menu de ce lifting on trouve, des améliorations au niveau de l’habitacle avec une meilleure qualité perçue. Volkswagen a fait le nécessaire en équipant son modèle de plastiques moussés au-dessus de l’instrumentation et en déplaçant le système multimédia. Ce dernier, de nouvelle génération, se montre plus réactif et plus complet. Sous le capot, le choix se limitera à des moteurs essence avec système Start-Stop, il n’y a pas d’hybridation même légère. On trouve donc le trois cylindres 1.0 TSI en 95 ch et 115 ch et un quatre cylindres 1.5 TSI de 150 ch.

Tiguan

Le SUV familial de Volkswagen s’impose comme un gros succès en Europe. Il domine aussi le classement des modèles hybrides rechargeables, notamment grâce à de généreuses remises pratiquées au sein du réseau. En parallèle, Volkswagen l’a équipé d’une motorisation plus abordable, eTSI 130 chevaux, vendue 40 800 €.

Gamme ID

Volkswagen a décidé de sacrifier ses marges pour augmenter la production et les commandes de ses modèles électriques. Ses ID.3, ID.4 et autres ID.7 s’imposent ainsi parmi les meilleures ventes électriques du marché européen grâce à de grosses remises qui concernent l’ensemble de sa gamme. On retrouvera sur le stand la compacte ID.3, rivale de la Renault Mégane E-Tech. Restylée en 2023, l’allemande a réussi à redresser la courbe de ses ventes grâce à de grosses remises. L’arrivée d’une nouvelle batterie et d’un nouveau moteur a également contribué à ce succès. Un deuxième restylage est attendu pour 2026. Revendiquant 562 km d’autonomie maximale WLTP avec ses batteries de 79 kWh pour un prix de 45 990 €, l’ID.4, le SUV coupé familial de Volkswagen, se place comme un sérieux rival des Tesla Model Y et Renault Scenic. Longue de près de 5 mètres, la nouvelle ID.7 mise sur une silhouette break pour optimiser son aérodynamique. Son habitacle spacieux se distingue par une instrumentation numérique et un écran central XXL de 15 pouces. Côté technique, la gamme de batteries atteint jusqu’à 86 kWh, offrant une autonomie supérieure à 600 km selon le cycle WLTP.