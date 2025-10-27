Est-ce que Porsche travaille sur le moteur thermique le plus sophistiqué de l’histoire ? 

Quel est le moteur thermique le plus sophistiqué de tous les temps ? Même si on rêve des nouveaux moteurs atmosphériques d’exception comme ceux de chez Cosworth, des V12 et des V16 capables d’approcher ou de dépasser les 10 000 tours / minute, c’est probablement le W16 quadriturbo de Bugatti qui est allé le plus loin dans toute l’histoire de l’industrie automobile.

Conçu par le groupe Volkswagen (à l’époque où il existait aussi des W8 et des W12 au sein du géant allemand), ce moteur cubait huit litres et possédait une architecture absolument unique, pensée à la fois pour offrir la puissance la plus élevée possible mais aussi un encombrement réduit et un haut niveau de fiabilité.

Et maintenant, le W18 triturbo Porsche !

Le groupe Volkswagen, à la demande son ancien homme fort Ferdinand Piech, avait aussi planché un temps sur un moteur de type W18 (qui a été installé dans des prototypes de Bentley et de Bugatti) avant que cette technologie soit abandonnée.

Mais ce nouveau W18 officiellement breveté n’a rien à voir avec la Bugatti Veyron ou Chiron : on le doit aux ingénieurs de Porsche, qui planchent ici sur un tout nouveau moteur thermique possédant trois bancs de six cylindres tous connectés au même vilebrequin (alors que le W16 Bugatti utilisait quatre bancs de quatre cylindres).

Non seulement ce W18 breveté recherche lui aussi à optimiser l’encombrement (il est beaucoup moins long qu’un V12 ou même un V8), mais il aurait aussi été pensé pour améliorer au maximum la combustion dans ses cylindres et les pertes thermiques. Chacun de ses bancs de cylindres possède un turbocompresseur, avec des tubulures d’échappement soigneusement positionnées pour réduire au maximum la température de l’air d’admission.

Un jour dans une supercar Porsche ?

Les constructeurs automobiles déposent en permanence des brevets techniques de ce genre dans le cadre de leurs travaux de recherches. Cela ne veut évidemment pas dire que Porsche prépare certainement une voiture de série équipée d’un tel moteur, mais ce brevet arrive exactement au moment où la marque augmente ses moyens alloués au développement des moteurs thermiques. Et nous, on se dit qu’une Porsche W18 triturbo serait parfaite pour répondre à la Ferrari F80 V6 et à la McLaren W1 V8. Il manque une supercar Porsche pour former un trio comme à l’époque de la 918 Spyder (contre les Ferrari LaFerrari et McLaren P1) et de la Carrera GT (contre la Ferrari Enzo et la Mercedes-McLaren SLR).