Les moteurs thermiques ne sont pas encore morts chez Bugatti et c’est même tout l’inverse. Alors que la Chiron arrive en toute fin de carrière et que son monstrueux W16 quadri-turbo de 8,0 litres et 1 600 chevaux né avec la Veyron disparaîtra définitivement après elle, le petit constructeur de Molsheim la remplacera dès cette année par une toute nouvelle supercar hybride.

Bugatti présente un moteur thermique complètement fou

Et on sait désormais quel sera le moteur principal de cette nouvelle auto : un V16 atmosphérique ! Oui, le constructeur restera fidèle aux seize cylindres mais dans une configuration différente. Bugatti vient de diffuser une vidéo officielle montrant un moteur avec marqué dessus « Bugatti V16 », dont la sonorité semble peu compatible avec une suralimentation.

Un V16 hybride de 1 800 chevaux ?

Pour l’instant, Bugatti ne donne pas de détails techniques à propos de ce bloc. Mais il y a quelques jours, les spécialistes de The Supercar Blog annonçaient que la future Bugatti hybride utiliserait un V16 atmosphérique de 8,3 litres et 1000 chevaux construit par Cosworth et soutenu par trois moteurs électriques de 800 chevaux. Ce qui donnerait une puissance totale de 1 800 chevaux, soit 200 de plus que les Chiron les plus puissantes. Le constructeur donne rendez-vous au mois de juin pour sa présentation officielle. Des V16, il n’en existe pour l’instant aucun sur le marché automobile. Bugatti restera donc bien un constructeur d’automobiles thermiques d’exception…