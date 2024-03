EN BREF SUV urbain Version restylée Restyling À partir de 30 700 €

Après le coup d’éclat du Qashqai, Nissan poursuit, dès 2010, son offensive sur le segment encore naissant des crossovers avec la première génération de Juke. Alors inspiré de la 370Z pour l’extérieur et par le monde de la moto pour l’intérieur, son dessin original lui assure, dès les premières semaines de commercialisation, un succès conséquent. À tel point que ce modèle s’écoulera à plus d’un million d’exemplaires en Europe.

Aussi, lorsque se pose la question de son renouvellement, Nissan se retrouve face au dilemme que connaissent tous les producteurs de best-seller. Faut-il repartir d’une feuille blanche, au risque de dérouter certains clients fidèles, ou, au contraire, faire évoluer en douceur ce modèle, quitte à lasser ces mêmes fidèles ? La réponse apparaît en 2019 sous la forme du Juke 2, dont les lignes rappellent immanquablement celles de son prédécesseur tout en semblant assagies.

dailymotion Nissan Juke (2024) : petit coup de jaune (Essai vidéo)

Commercialisé, dans un premier temps, avec l’unique 3 cylindres 1.0 Turbo (117 ch, puis 114 ch), le nouveau Juke convainc moins. Il reçoit donc, en renfort, la motorisation hybride développée par Renault en 2022.

Depuis, et même si son dessin a peu vieilli, le Juke n’avait pas évolué. Il était donc temps de le faire repasser sur la table à dessin. Mais, en l’occurrence, uniquement celle du bureau de style chargé de l’habitacle. En effet, si le millésime 2024 reçoit une toute nouvelle planche de bord, il n’a droit à aucune modification, même minime, à l’extérieur. De même, ses deux moteurs sont repris tels quels. Un restylage à minima donc, au point que la marque a principalement axé sa communication sur le retour du jaune parmi les couleurs possibles.

Revue de détails

La nouvelle planche de bord mérite toutefois que l’on s’intéresse de près à elle. Tout d’abord parce que, visuellement, elle donne un sacré coup de jeune à l’habitacle. L’écran simplement posé sur la partie supérieure de la console est désormais ceinturé par une arche qui court jusqu’au-dessus du bloc d’instrumentation. Au passage, cette tablette grandit fortement, puisqu’elle mesure désormais 12,3" de diagonale, et elle reçoit une interface et des graphismes totalement revus. De nouvelles fonctions y sont également intégrées telles qu’une commande vocale de dernière génération, l’affichage du prix des carburants et la lecture des panneaux de limitation de vitesse. Les commandes de climatisation restent toutefois indépendantes, ce qui permet de les utiliser intuitivement, même lorsque l’on conduit.

Au passage, le Juke améliore la qualité de sa présentation. Si, en partie inférieure du mobilier de bord, les plastiques bon marché sont toujours de rigueur, un nouveau matériau moussé habille une large partie du dessus de la planche de bord. Cette impression qualitative est encore plus flagrante sur la nouvelle finition N-Sport, à la présentation plus dynamique. Cette variante intègre, en effet, des inserts en Alcantara jaune sur la planche de bord ainsi que sur ses sièges (habillés, par ailleurs, d’un matériau imitant le cuir). Naturellement, sur l’ensemble de la gamme, version d’entrée de gamme Acenta exceptée, le classique combiné d’instrumentations a laissé place à une dalle personnalisable.

D’abord un look

À moins de vouer une passion sans borne au jaune (la teinte de carrosserie, pas la boisson marseillaise), les raisons de signer, ou pas, un bon de commande pour un Juke neuf sont par ailleurs inchangées. Son design unique est ainsi, à lui seul, une raison suffisante pour craquer. Son rapport prix/prestations/équipement est également un motif recevable.

En revanche, pour un usage familial, ce nippon montrera rapidement ses limites. Ainsi, si l’espace aux places avant est tout à fait confortable, c’est un peu moins le cas à l’arrière. Deux adultes pourront toutefois, lors de trajets pas trop longs, prendre place sur la banquette. Il faudra toutefois composer avec une sensation d'enfermement assez prononcée, due à la surface vitrée limitée. Mais aucun toit vitré, ouvrant ou pas, n’est disponible, même en option, pour résoudre ce problème.

De même, le volume de coffre reste dans la moyenne, mais ses formes régulières et, une fois la banquette rabattue, le plancher presque plat le rendent facile à charger. La modularité reste par ailleurs basique puisqu’elle se limite aux dossiers de banquette rabattables selon le schéma 1/3-2/3.

Par ailleurs, si nous avons souligné les efforts faits en matière de qualité de présentation intérieure, force est de constater que le Juke demeure, sur ce point, dans la simple moyenne de sa catégorie. En effet, certains ajustements entre les éléments du mobilier de bord ne sont pas irréprochables.

Comme nous l’avons déjà souligné, en matière de mécanique, le Juke 2024 ne fait que reprendre l’offre déjà présente jusqu’alors. Plus question donc, sur cette génération, de transmission intégrale, de versions sportives ou de blocs Diesel. Le choix est simplement possible entre le 3 cylindres 1.0 Turbo de 114 ch, accolé à une boîte manuelle à 6 rapports en série mais qui peut recevoir, contre 1 700 €, une transmission robotisée à double embrayage et 7 vitesses, et la variante Hybrid. Sous ce terme, c’est bien le mariage, mis au point par l’associé Renault, entre un 1.6 essence de 94 ch, un moteur électrique et une boîte à crabots, un trio que le constructeur tricolore baptise E-Tech, que l’on retrouve. L’ensemble développe toujours 143 ch et devrait s’arroger la majorité des ventes dans notre pays.

A contrario, le nombre de propositions en matière de finitions reste conséquent puisque, malgré la disparition de l’entrée de gamme Visia, on en compte toujours 5 nommées, par ordre de montée en gamme, Acenta, N-Connecta, Tekna, N-Sport et N-Design.