La Peugeot 508 PSE SW fait de la résistance "sportive"

C’était la bonne nouvelle de cette semaine : le retour programmé de la Peugeot 208 GTI, dont une toute nouvelle mouture sera dévoilée avant la fin de l’année 2025. Cette nouvelle 208 GTI disposera d’une mécanique électrique, probablement très proche de celle des Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce et autres futures Lancia Ypsilon HF.

La Peugeot 508 PSE, elle, utilise une technologie très différente. Lancée en 2021, elle combine un petit quatre cylindres turbo de 1,6 litre à un moteur électrique pour former une transmission intégrale et arriver à une puissance maximale cumulée de 360 chevaux en pointe.

Elle n’a jamais convaincu

Conçue pour attaquer les références premium du genre de l’Audi S4 ou de la BMW M340i de l’époque tout en évitant le malus écologique de plus en plus rédhibitoire en France pour ces puissantes autos 100% thermiques, cette Peugeot 508 PSE n’a pas vraiment convaincu : elle dispose bien d’une mise au point châssis sérieuse, conforme à la réputation du département Peugeot Sport, mais pas d’un groupe motopropulseur à la hauteur de ces capacités dynamiques.

Même si elle existe toujours au catalogue, elle s’est donc limitée à des chiffres de vente confidentiels : un peu plus de 1 300 exemplaires entre son lancement et le début de l’année 2023 d’après un comptage de nos confrères de l’Argus. Sensiblement moins chère, une Tesla Model 3 Performance électrique offre une bien meilleure efficacité sportive et davantage de plaisir de conduire. Un comble alors qu’on parle d’une production « Peugeot Sport » !

Uniquement en break

Quatre ans après son lancement, la Peugeot 508 PSE n’est désormais plus commercialisée qu’en version break : la berline vient de disparaître du configurateur. Cette 508 PSE SW a aussi droit à une remise pour convaincre quelques clients : elle s’affiche à 66 120€ au lieu de 71 950€ prix catalogue. A titre de comparaison, une BMW 330e certes moins puissante et performante (292 chevaux) démarre à 64 750€.