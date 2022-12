Scoop – Porsche Boxster EV : à fond la glisse !

Avec toujours une sortie d’échappement factice pour simuler une auto à moteur thermique, la Porsche Boxster EV (pour Electric Vehicle) est bien dotée d’un moteur électrique. Mais pour le moment on ne connait pas sa puissance ni son autonomie. En tout cas, les essais sont toujours en cours et cette fois du côté du cercle arctique. La Porsche peut se permettre d’y glisser sans risques même si vraisemblablement tous les dispositifs de sécurité dont elle dispose l'obligent à conserver son cap.

Comme l’avait indiqué Porsche, la marque sportive de Stuttgart veut réaliser 80 % de ses ventes avec des véhicules électriques (hybrides compris) en 2030. Après avoir annoncé un futur Porsche Macan électrique, elle cherchait le moyen de convertir le plus vite possible les Porsche 718 Boxster et Porsche 718 Cayman. Pour le Boxster elle a, semble-t-il, trouvé.

La dernière Porsche à tourner le dos aux blocs thermiques sera sans aucun doute la Porsche 911. Elle pourrait d’ailleurs passer par une étape hybride dans peu de temps. En attendant, la marque s’investit dans l’électrique et pas seulement dans pour ses autos puisqu’elle développe son propre réseau de bornes de recharge en plus de s’engager aux côtés de Ionity qui possède un réseau de bornes multimarques. Pour ceux, qui se désespèrent de voir la marque allemande virer de bord et abandonner le moteur thermique, il y a encore de l’espoir. Car dans un premier temps les modèles électriques et thermiques devraient cohabiter.