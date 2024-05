Scoop - Bentley Continental GT : la quatrième génération arrive !

Comme de nombreux constructeurs effrayés par des ventes véhicules électriques qui ne parviennent pas à atteindre les objectifs voulus, Bentley a revu dernièrement son programme de lancement de sa première électrique, repoussant l’arrivée de cette auto à 2026 (pour des livraisons en 2027) au lieu de 2025. Cela lui permet de travailler activement sur la mise en place de motorisations hybrides rechargeables sur ses autos.

C’est le cas de la Bentley Continental GT qui va disposer sous son capot d’un V8 biturbo hybride rechargeable de 782 ch et 1 000 Nm de couple ! Ce que nous appelions un restylage de cette Continental GT illustré par de nombreuses photos scoop, est plus profond que prévu puisque la marque annonce une nouvelle génération (la quatrième) de son coupé de luxe. Puisqu’avec l’arrivée du nouveau groupe motopropulseur Ultra Performance Hybrid de 782 ch qui permettra de rouler 80 km en électrique, Bentley annonce également que cette auto sera équipée de la dernière génération de châssis avec transmission intégrale active avec vecteur de couple, quatre roues directrices, un différentiel à glissement limité électronique, un contrôle antiroulis actif électrique 48 V et de nouveaux amortisseurs avancés à double soupape.

Pour ce qui concerne le style de cette auto, il est dans la droite ligne des modèles précédents, mais avec les deux nouvelles photos proposées par la marque, on se rend compte malgré un camouflage très important que les projecteurs affichent un profil différent, avec une sorte de languette sur le côté. Ce qui n’était pas visible avec les photos scoop précédentes, les prototypes conservaient pratiquement les mêmes projecteurs que l’actuelle génération.