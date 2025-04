Un jeu d'échecs signé Rolls-Royce

Sac à dos, stylo, vêtements, porte-clés : les idées ne manquent pas pour poser un logo automobile sur un objet. La manœuvre se veut plus délicate lorsqu'il s'agit d'une marque d'exception. Le produit en question doit en effet atteindre les mêmes standards que les voitures commercialisées par le constructeur.

Dans cette manœuvre, Rolls-Royce commercialisait en 2019 à ses clients fortunés un minibar à plus de 60 000 euros. En 2025, la firme britannique pousse le bouchon encore plus loin avec un jeu d'échecs personnalisable dont le prix n'est même pas donné.

La Phantom du jeu d'échecs

Conformément aux règles du jeu de plateau, l'ensemble comprend un échiquier avec 64 cases et 32 pièces réparties dans les deux armées. Rolls-Royce oblige, le client personnalise son jeu de stratégie avec 13 cuirs et plusieurs placages très haut de gamme. Cerise sur le gâteau, le design des pièces aimantées se veut moderne avec des matériaux disponibles à bord des limousines de la marque. Aluminium brossé et céramique sont de la partie.

Une relation exclusive avec le client

Comme vu précédemment, signer pour un tel jeu d'échecs demande un beau budget. Il faut en outre se rentre dans une concession de la marque pour réaliser l'ensemble à la carte avec les équipes Rolls-Royce. De quoi embarquer un accessoire unique à glisser à bord d'un SUV Cullinan.