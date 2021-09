Salon de Munich 2021 - Mercedes EQS AMG : une autre philosophie

Alors que sa consœur à moteur thermique domine sa catégorie dans le monde, l'EQS va tenter de se faire une place au soleil chez les grandes routières luxueuses et électriques. Un segment il est vrai encore relativement pauvre aujourd'hui, composé notamment des Porsche Taycan, Tesla Model S et Audi e-tron GT si l'on élargit aux modèles plus sportifs. En attendant une BMW i7 qui se fait attendre, l'EQS a donc le champ libre. La gamme classique ayant déjà été dévoilée, c'est au tour de la plus musclée AMG de voir le jour. C'est d'ailleurs la toute première AMG à batterie et sans moteurs à combustion de l'histoire.

Cette EQS 53 4matic+ reprend évidemment la base de l'EQS, mais largement peaufinée et modifiée à Affalterbach par les équipes AMG. Tout comme le haut de gamme EQS 580 4matic, cette version est donc à double motorisation électrique (une sur chaque essieu). Mais ici, au lieu des 523 ch, ce sont 658 ch et 950 Nm de couple qui entraînent les roues. Et même 761 ch en mode Boost pour les clients qui opteront pour le Pack AMG Dynamic Plus, évidemment en option.

Les performances sont intéressantes avec un 0 à 100 en 3,4 secondes, mais Mercedes précise qu'il faudra au moins 80 % de la charge pour réaliser ce temps, probablement histoire de protéger les batteries lors des fortes sollicitations.

Par ailleurs, et nous l'avions découvert sur l'EQS, les équipes d'ingénieurs ont travaillé sur un son moteur artificiel mais qui peut être choisi par le conducteur. Cette EQS 53 AMG en bénéficie de deux spécifiques, "authentique" ou "performance".

Sous le plancher, on retrouve une énorme batterie de 107,8 kWh (donnant entre 526 et 580 km d'autonomie selon le cycle d'homologation), qui est en fait similaire à celle de l'EQS 580 4matic, décidément bien proche de cette EQS 53 AMG. La limousine à caractère sportif s'illustre par une récupération d'énergie au freinage pouvant aller jusqu'à 300 kW. Une belle performance alors que les concurrentes dépassent rarement les 200 kW, ce qui permettra évidemment une conduite à une pédale et un bon niveau de charge lors des freinages et décélérations. En termes de recharge, la batterie accepte jusqu'à 200 kW de puissance. C'est un peu moins que la concurrence, mais suffisant pour récupérer 300 km d'autonomie en 15 minutes, en l'occurrence sur une borne Ionity.

Evidemment, cette EQS 53 dispose du châssis piloté Ride Control+ AMG avec suspensions pneumatiques. Elle permet par ailleurs de bénéficier des roues arrière directrices, là aussi présentes sur la gamme classique EQS. Heureusement, cette AMG se démarque par la présence de pièces qui lui sont propres (berceau moteur, bras, barres anti-roulis...) et par un freinage avec disques composites de 415 mm pour l'avant avec étriers six pistons.

Précisons tout de même le poids à vide de la bête : 2655 kg, tout de même. Ses tarifs pour le marché français ne sont pas encore connus.