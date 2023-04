BMW XM Label Red (2023), 203 000€ pour les 748 chevaux

Il y a quelques jours, Olivier Pagès essayait pour Caradisiac le tout nouveau BMW XM dans sa version de « base », équipée d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable de 653 chevaux et facturée 178 000€. Comme annoncé dès la toute première présentation du XM, voilà cette fois la version haut de gamme du pachyderme estampillé « BMW Motorsport ». Le style reste le même que sur la variante déjà dévoilée, mais avec un traitement des couleurs différent et une édition spéciale à la finition extérieure noire et rouge (pas beaucoup moins discret que les exemplaires aux détails dorés déjà vus !).

On retrouve ainsi la carrure massive du gros SUV allemand, son double haricot géant éclairé et ses traits taillés à la serpe. Dans l’édition limitée, la peinture noire est mate et les roues sont d’un diamètre de 23 pouces (21 pouces de série sinon). L’intérieur de la série spéciale du XM Red Label donne lui aussi dans le noir et le rouge, mais il ne diffère pas de celui de la version de base en matière de finition et d’équipement. Le communiqué officiel explique tout de même qu’une « particularité exclusive de la BMW XM Label Red est le symbole identifiant le mode Boost sur la palette de changement de vitesse gauche ».

748 chevaux et 1000 Nm de couple On connaissait déjà les caractéristiques techniques du XM Label Red depuis quelques mois : il reprend le même groupe motopropulseur hybride rechargeable que le XM normal, avec un V8 bi-turbo de 4,4 litres et un moteur électrique situé dans la boîte de vitesses automatique à huit rapports de 197 chevaux. Mais au lieu de 489 chevaux, la puissance du V8 grimpe ici à 585 chevaux ce qui porte la puissance maximale totale à 748 chevaux. BMW annonce aussi un couple maximum en augmentation de 200 Nm (à 1000 Nm), même si celui du V8 n’augmente que de 100 Nm.

Le constructeur à l’hélice ne détaille pas les modifications sur le châssis du XM Label Red par rapport au modèle de base, mais l’engin garde ses roues arrière directrices et ses gros freins M-Sport. Les performances progressent avec un 0 à 100 km/h abattu en 3,8 secondes (au lieu de 4,3 secondes pour la version de 653 chevaux) et la vitesse de pointe peut passer de 250 à 290 km/h en ajoutant le pack Expérience M. Quant à la consommation, elle ne dépasse pas les 1,7 litre aux 100 kilomètres grâce aux batteries de 25,7 kWh avantageant son homologation en cycle WLTP (autonomie électrique de 75 à 83 km selon l’équipement), avec des rejets de CO2 limités à 39 g/km de CO2. La magie des hybrides rechargeables de 2,7 tonnes sans aucun malus écologique !

A partir de 203 000€

Le XM Label Red coûtera 203 000€, à comparer aux 178 000€ du XM de base. Son édition spéciale se facturera 213 000€ avec une production mondiale limitée à 500 exemplaires. A titre de comparaison, un Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid de 680 chevaux, aux performances similaires à celles du XM Label Red, se négocie 185 950€ avec un équipement de série moins généreux.