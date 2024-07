Le Ford Raptor qui veut battre Dacia au Dakar

Après une victoire d’Audi lors de l’édition 2024, le Dakar 2025 sera le théâtre d’un affrontement très attendu entre Dacia et Ford. La marque roumaine a déjà dévoilé le véhicule qui sera piloté par Sébastien Loeb, Nasser Al-Attiya et Cristina Gutierrez Herrero, nommé Sandrider et équipé d’un V6 bi-turbo de 3,0 litres développant 360 chevaux. Un modèle conçu avec les Anglais de Prodrive et techniquement assez proche du Hunter avec lequel Sébastien Loeb avait réussi à inquiéter les Audi.

Ford, de son côté, a levé le voile sur le Raptor qui visera lui aussi la victoire au Dakar 2025. Engagé dans la catégorie T1+ comme son rival du groupe Renault, il possède un V8 atmosphérique de 5,0 litres en position centrale arrière, très proche du bloc des Mustang GT3 et GT4. Son design s’inspire du Ranger Raptor que nous connaissons en Europe, mais la ressemblance avec l’univers des modèles routiers se limite à la face avant.

Premier affrontement au rallye du Maroc

Le premier affrontement contre les Dacia Sandrider aura lieu au rallye du Maroc 2024 du 5 au 11 octobre prochain. Les Ford seront pilotés par Carlos Sainz et Nani Roma, ainsi que d’autres équipages qui ne sont pas encore connus.