Le Dacia Sandrider du Dakar 2025 est l'antithèse absolue d'Audi

Sébastien Loeb se sera battu comme un lion au Dakar 2024, ne s’inclinant face à l’Audi RSQ e-tron de Carlos Sainz qu’à la fin du rallye-raid à cause d’ennuis mécaniques. Il pilotait un proto Hunter du préparateur anglais Prodrive, société responsable du développement technique du tout nouveau véhicule dévoilé ce matin par Dacia. Et l’Alsacien roi des rallyes reviendra en janvier prochain dans les dunes d’Arabie Saoudite pour viser à nouveau la victoire, cette fois aux commandes du Dacia Sandrider dont le design s’inspire du concept-car Manifesto présenté par la marque roumaine en 2022.

L’approche technique choisie par Dacia tranche radicalement avec celle d’Audi, qui vient donc de remporter le Dakar après deux tentatives infructueuses : les Allemands étaient venus avec une technologie totalement inédite dans l’épreuve, un groupe motopropulseur hybride composé d’un moteur thermique puissant et de deux moteurs électriques alimentés en électricité par de grosses batteries. Le Dacia Sandrider, lui, préfère une bonne vieille architecture thermique avec un V6 bi-turbo de 3,0 litres essence de 360 chevaux (d'origine Nissan / Infiniti) monté en position centrale avant, connecté à une boîte séquentielle à six rapports et une transmission intégrale. Une approche nettement plus simple, misant aussi sur du carburant synthétique fabriqué par le partenaire du groupe Renault Aramco (pour couvrir le côté « écolo »), qui cadre parfaitement avec l’image de la marque connue pour ses autos peu sophistiquées (même si on parle ici d’une authentique auto de compétition à la préparation très poussée équipée d’une carrosserie en fibre de carbone).

Avec Loeb et Al-Attiya

Sébastien Loeb et son co-pilote Fabian Lurquin feront partie de l’aventure, tout comme Nasser Al-Attiya. Après de violentes critiques formulées par ce dernier à l’issue du Dakar 2024 contre le fabriquant Prodrive, où son proto a expérimenté de nombreux problèmes de fiabilité, l’ambiance au sein de la nouvelle équipe promet d’être électrique en cas de soucis similaires. Notez que la pilote Cristina Gutierrez Herrero formera un troisième équipage avec Pablo Moreno Huete. Les trois protos, engagés dans la catégorie Ultimate T1+, viseront la victoire au classement général. Ils débuteront en compétition au rallye du Maroc 2024, organisé du 5 au 11 octobre prochain.