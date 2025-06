Brad Pitt prendra-t-il le risque de devenir un gentleman driver ?

Eddy Clio a vu le film « F1 » dont tout le monde parle en ce moment, ce fameux long métrage qui raconte la vie de pilotes évoluant dans l’ère moderne du championnat du monde de Formule 1 dans lequel joue notamment Brad Pitt (avec Lewis Hamilton en « conseiller spécial » et impliqué dans la production).

Il paraît que ce film n’est pas si mal, alors qu’une bande-annonce un peu bizarre laissait craindre le pire. Tandis que la production met actuellement de gros moyens pour faire la promotion du film, son réalisateur Joseph Kosinski affirme que Brad Pitt a vraiment pris son rôle au sérieux au point d’être devenu un vrai pilote.

Brad Pitt, bientôt gentleman driver ?

« Il a vraiment atteint le niveau d’un pilote pro et poussé la voiture au maximum. Il a même tutoyé les 300 km/h en monoplace. Et il a déjà reçu deux offres d’écurie pour courir en catégorie GT au Mans et à Daytona », a-t-il affirmé dans une interview donnée à la Tribune Dimanche.

Rappelons que la production du film a utilisé des monoplaces de Formule 2 « maquillées » en Formule 1 avec l’aide de l’écurie Mercedes-AMG. Des scènes ont été filmées sur les circuits du championnat du monde avec parfois même ses pilotes, mais jamais pendant les séances « réelles ».

Comme Paul Newman, Patrick Dempsey ou…Michael Fassbender

Des acteurs qui embrassent une carrière de « gentlemen driver », ce n’est pas nouveau : tout le monde se souvient de Paul Newman, arrivé second des 24 Heures du Mans 1979, ou plus récemment de Patrick Dempsey qui a disputé plusieurs fois l’épreuve.

En endurance, les écuries de la catégorie GT3 engagent un certain nombre de pilotes au profil d’amateurs (apportant très souvent un budget) et c’est généralement dans ces classes que les acteurs « reconvertis » s’essaient à la discipline dans notre ère moderne. Mais cela ne se passe pas toujours bien : l’acteur Michael Fassbender, connu notamment pour son rôle dans Alien Prometheus, s’était violemment crashé deux ans d’affilée aux 24 Heures du Mans au volant d’une Porsche 911 RSR. Se confronter à des disciplines aussi difficiles peut aussi tourner à la catastrophe !