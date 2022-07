Michael Fassbender tente l'aventure du Mans et de YouTube

Des acteurs connus, il y en eut tant et plus. Les 24 heures du Mans ont, de tout temps, fait fantasmer les comédiens qui, de Paul Newman à Patrick Dempsey ont rêvé, et parfois réussi, à s'aligner et à tenter d'aller au bout de l'horloge et de leurs forces. Le dernier en date, l'acteur Michaël Fassbender, est une star de notre époque, celle des réseaux sociaux et de Youtube.

C'est justement par le biais de ce qui est aujourd'hui la plus grande chaîne TV du monde que le comédien a raconté, durant quatre ans, avec une pause pandémie en 2020, son aventure, ses doutes et sa longue préparation aux 24 heures. En trois saisons de Road to Le Mans, à raison de 10 épisodes de 20 minutes par an, le comédien d'Inglorious Bastards de Quentin Tarentino, raconte le travail de préparation, la mise au point de sa voiture (une Porsche préparée par Proton Competition), ses essais en Carrera Cup et sa participation au championnat ELMS (Euro Le Mans Series). Il a tenté de se qualifier pour la course sarthoise l'an passé, et il a échoué, avant de réussir et de prendre enfin le départ cette année.

Évidemment, la multitude d'épisodes, toujours disponibles, est plutôt fastidieuse à suivre, usant et abusant d'effets de ralentis, de belle lumière qui illumine le regard d'acier du pilote-comédien et de passages dramatisants en noir et blanc. L'effet pub pour parfum est garanti, et les fans de sports mécaniques n'apprendront pas grand-chose. En revanche l'idée de traiter la préparation d'une telle épreuve en mode téléréalité est intéressante et devrait être creusée par un réalisateur de talent. Ce qui permettrait de souligner les difficultés et la lourde tâche de ceux qui aspirent à participer à l'épreuve reine de l'endurance.

Arriver au bout de la course, un exploit en soi

Fassbender a, quant à lui, réussi à se qualifier et, il y a trois semaines, il a pris le départ de la boucle mancelle. Il est même parvenu à atteindre l'arrivée, non sans soucis. La nuit, il a connu un accrochage avec un autre concurrent, qui l'a envoyé dans les graviers. Le comédien a pu regagner les stands dont il est reparti quelques minutes plus tard. Le lendemain matin, il est victime d'une sortie de route tout près de la passerelle Dunlop. Sa voiture n'est pas trop endommagée et il repart encore, pour finir la course péniblement, en tournant à plus de 4 minutes au tour. Sous le drapeau à damier, il est classé 51e sur les 53 pilotes qui sont arrivés au bout du bout de ces 24h. C'est loin des vainqueurs, mais son but est atteint : terminer la course. Ce qui, au Mans est déjà un bel exploit.