Prévu pour arriver dans les salles obscures le 25 juin 2025, « F1 » est un film coproduit par Brad Pitt (ainsi que Jerry Bruckheimer), réalisé par Joseph Korinski et aidé notamment par Lewis Hamilton. Sur le papier, cette superproduction qui figurera parmi les films les plus chers de tous les temps a donc tout pour réussir à la façon de chefs-d’œuvre comme le superbe Rush de Ron Howard.

Mais alors que la Warner Bros vient de diffuser la toute première bande-annonce du film, on s’inquiète un peu. Certes, les images s’annoncent sublimes avec les acteurs Brad Pitt, Damson Idris ou Javier Bardem côtoyant les vrais pilotes que sont Max Verstappen, Fernando Alonso ou Carlos Sainz Junior. Rappelons à ce sujet que plusieurs scènes ont été tournées directement pendant les grands prix de Formule 1, notamment celui de Grande-Bretagne le week-end dernier.

« Il faut qu’on les batte dans les virages »

Mais ce sont les paroles entendues dans le début de cette bande-annonce qui nous font craindre le pire : « Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston, McLaren, ils sont tous plus rapides que nous dans les lignes droites. Notre seule chance est de parier sur les virages, on doit concevoir une machine de guerre », y dit Brad Pitt qui joue un vieux pilote reprenant du service pour aider un jeune prodige joué par Damson Idris. Cette phrase laisse entendre que les grosses écuries de Formule 1 possèdent un avantage de performances dans les lignes droites alors que les petites équipes, comme celle des héros dans le film, n’ont que les passages en virage pour se distinguer. Or, l’efficacité maximale en virage reste précisément le but principal pour toutes les meilleures écuries du plateau et c’est là où les plus grosses différences se font. Les voitures les plus rapides en ligne droite ne sont pas forcément les plus rapides sur un tour chrono et c’est même parfois l’inverse.

La bande annonce du film de Brad Pitt sur la F1 nous fait un peu peur

Outre la similarité du scénario, on craint ainsi de découvrir un film à la « Driven » avec peu de réalisme technique et des dialogues faciles. Espérons que l’expertise de Lewis Hamilton permettra au film de ne pas tourner au navet. Au vu du budget impliqué, il est de toute façon condamné à réussir.