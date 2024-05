Le film de Brad Pitt sur la Formule 1 va coûter une fortune

Vous aimez les films sur l’automobile ? Après l’extraordinaire Rush, le plus récent « Le Mans 66 » et le dernier « Ferrari », une autre grosse production se profile à l’horizon. Et quand on dit « grosse production », c’est à prendre au pied de la lettre.

Coproduit par l’acteur Brad Pitt en personne, qui doit aussi jouer dedans, ce film réalisé par Joseph Kosinski (à qui on doit le dernier Top Gun Maverick) devrait finalement coûter plus de 300 millions de dollars. Une somme qui pourrait presque le positionner parmi les dix films les plus coûteux de toute l’histoire du cinéma, rien que ça !

Des rallonges à cause des grèves mais aussi des voitures de course

Le mouvement de grève qui a touché toute l’industrie du cinéma en 2023 a fortement perturbé le tournage du film l’année dernière et rallongé son budget. L’apprentissage de Brad Pitt en voitures de course, de même que les assurances nécessaires pour cela, ont également plombé la facture d’après les spécialistes de Screen Rant.

Bref, le film de Brad Pitt auquel a contribué Lewis Hamilton n’aura vraiment pas le droit à l’échec. Sinon, ça va coûter très cher ! Il est attendu en salles d’ici 2025 au plus tard.