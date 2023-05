Brad Pitt va conduire une fausse Formule 1 au milieu des vraies

Brad Pitt incarnera le rôle principal du prochain film de Joseph Kosinski, réalisateur du dernier Top Gun Maverick. Il y jouera un pilote de Formule 1 en fin de carrière, devant cohabiter au sein d’une écurie avec un jeune pilote prometteur. C’est dans ce cadre du tournage de ce film qu’une organisation très spéciale sera mise en place à l’occasion du prochain Grand Prix de Formule 1 d’Angleterre, à Silverstone le week-end du 9 juillet.

La réalisation du film utilisera en effet une monoplace Formule 2, spécialement modifiée par Mercedes sous la supervision de Lewis Hamilton pour la faire ressembler à une vraie Formule 1. L’auto sera filmée pendant le week-end de course en Angleterre sur le circuit, de façon à donner l’illusion qu’elle participe à la compétition. Bien évidemment, il n’est pas question que Brad Pitt roule pendant la course de Formule 1. Si de telles pratiques s’étaient bien vues aux 24 Heures du Mans pendant le tournage du film « Le Mans » avec Steve McQueen ou plus récemment celui de « Michel Vaillant », avec deux protos carrément engagés pendant l’épreuve, le format de la Formule 1 n’est absolument pas compatible avec de tels projets.

Encore mieux que Rush ?

Co-produit par Apple Studio, Jerry Bruckheimer et Lewis Hamilton qui a un droit de regard sur le scénario, le film promet un niveau de réalisme très élevé. Fera-t-il encore mieux que Rush, la référence absolue des films traitant du sport automobile ? On a hâte de découvrir ça. Pour l’instant, on ignore jusqu’au nom de ce futur film.