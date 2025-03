Plus que quelques heures à attendre avant de voir pour la première fois les pilotes du championnat du monde de Formule 1 se mesurer au chrono cette année dans le cadre du Grand Prix d’Australie 2025. Les fans attendent cela depuis plus de quatre mois et cette nouvelle saison s’annonce particulièrement intéressante à suivre en raison de chamboulements importants au sein de la grille : la plus grosse sensation est bien évidemment l’arrivée de Lewis Hamilton en rouge chez Ferrari aux côtés de Charles Leclerc après plus d’une décennie passée chez Mercedes (où il a eu le temps de décrocher six titres de champion du monde !).

Le niveau des McLaren, jugé comme supérieur aux autres voitures lors des essais d’intersaison de Bahreïn d’après les spécialistes, promet aussi beaucoup dans la lutte pour le titre de champion après quatre années de domination de Max Verstappen. L’année dernière, déjà, l’écurie anglaise avait réussi l’exploit de redevenir championne constructeur après une longue traversée du désert et malgré des moyens très inférieurs à ceux des plus grosses équipes d’usine. Et on retrouvera à nouveau trois Français sur la grille (comme au temps du trio Grosjean-Ocon-Gasly) qui espèrent chacun réussir un beau tournant dans leur carrière. L’un de ces trois Français débute et pourrait même se retrouver bientôt en position de viser le titre si les choses se passent bien pour lui !

Pierre Gasly, pilier du renouveau d’Alpine ?

Âgé de 29 ans, Pierre Gasly a remporté le championnat GP2 (considéré comme l’anti-chambre de la F1 et renommé depuis « F2 ») en 2016 après deux saisons complètes. Il a débuté en 2017 chez Toro Rosso où il a surclassé son coéquipier de l’époque Brendon Hartley, convainquant Red Bull de le placer au sein de son écurie principale en coéquipier de Max Verstappen (et en remplacement de Daniel Ricciardo parti chez Renault). Là, il a été brisé par le futur champion du monde néerlandais avant d’être réintégré à l’écurie Toro Rosso où il a de nouveau pris l’ascendant sur son coéquipier (Yuki Tsunoda). Il a signé une magnifique victoire au Grand Prix d’Italie 2020 avec son Alpha Tauri en profitant de circonstances de course heureuses. Depuis 2023, il fait partie de l’écurie Alpine et s’impose aujourd’hui comme son pilote numéro 1. Si l’écurie parvient à améliorer ses performances et que Pierre Gasly reste sur un tel niveau de pilotage, il aura sans doute un joli coup à jouer dans les années à venir.

Esteban Ocon veut rebondir dans la petite équipe Haas

Esteban Ocon, 28 ans et seul pilote à avoir réussi à battre Max Verstappen à monoplace similaire (champion en 2014 dans le championnat d’Europe de Formule 3 devant le Néerlandais), possède déjà une solide expérience en Formule 1 mais peine à faire la différence par rapport à ses coéquipiers. Il a été battu aux points par Sergio Perez chez Force India puis Daniel Ricciardo chez Renault avant de faire tout de même jeu égal avec Fernando Alonso chez Alpine où il a signé la seule victoire de l’équipe en 2021 au Grand Prix de Hongrie. Moins bien intégré que Pierre Gasly au sein de l’écurie depuis que les deux pilotes collaborent, il a trouvé refuge chez Haas et devra affronter cette saison le jeune et talentueux Oliver Bearman au sein de la modeste écurie américaine. Et tout est possible pour quelqu’un qui a réussi à battre Max Verstappen dans ses jeunes années !

Isack Hadjar, la grosse cote ?

Âgé de seulement 20 ans, Isack Hadjar a raté de peu le titre en F2 lors de sa seconde saison battu sur le fil par la révélation Gabriel Bortoleto (qui pilotera en F1 pour Sauber cette saison). Contrairement à Oscar Piastri, Lewis Hamilton, George Russell ou Nico Rosberg, il n’a pas réussi à réaliser le parcours parfait dans les catégories « pré-F1 » mais il a aussi joué de malchance cette année avec plusieurs problèmes qui ont touché sa monoplace. Couvé par la filière Red Bull (comme Pierre Gasly avant lui), il pilotera cette saison pour l’écurie Racing Bulls (ex-Alpha Tauri) aux côtés du Japonais Yuki Tsunoda. S’il parvient à battre ce dernier dès sa première saison et que celle du nouveau coéquipier de Max Verstappen Liam Lawson ne se déroule pas bien chez Red Bull, il pourrait même théoriquement se retrouver intégré à l’écurie de pointe. Le Franco-Algérien a impressionné les observateurs par ses coups d’éclat et son potentiel paraît énorme. Mais convertir son talent en Formule 1 tout en résistant à la pression phénoménale de cette discipline, c’est la chose la plus difficile au monde.

Rendez-vous en tout cas « au premier virage », comme le dit régulièrement Julien Fébreau au micro de Canal +, dès ce dimanche matin très tôt (départ de la course à cinq heures du matin !) pour voir comment cette saison 2025 du championnat de Formule 1 se dessinera.

Et dans l'inventaire des Français qui brillent en Formule 1, n'oublions pas de citer le directeur de l'écurie Ferrari Frédéric Vasseur, qui a tout de même installé la Scuderia à la seconde place des constructeurs en 2024 avec des travaux prometteurs pour 2025 et les saisons suivantes. Ou Encore Laurent Mekies, qui officiait lui aussi pour Ferrari avant de devenir directeur de l'écurie Racing Bulls à partir de la saison dernière. Sans oublier Pierre Waché, directeur technique de l'écurie Red Bull, qui doit désormais assurer la compétitivité des monoplaces depuis le départ du fameux Adrian Newey parti chez Aston Martin !