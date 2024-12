Isaac Hadjar, un Français futur champion de Formule 1 ?

Le plateau du championnat du monde de Formule 1 comptait déjà deux pilotes français dans ses rangs : Pierre Gasly chez Alpine F1 et Esteban Ocon qui vient de quitter l’écurie du groupe Renault pour rejoindre Haas. Il y en aura un de plus lors de la prochaine saison 2025, le jeune Isaac Hadjar qui vient de terminer second du championnat de Formule 2 derrière son rival brésilien Gabriel Bortoleto (qui intègrera lui l’équipe Sauber en F1 l’année prochaine).

Couvé par Red Bull dans le cadre de sa filière de détection des jeunes pilotes, Isaac Hadjar n’a que 20 ans et s’est déjà fait remarquer en signant de bons résultats en Formule 4 puis en Formule 3. Il n’a pas fracassé la concurrence dès ses premières saisons dans les formules de promotions comme ont pu le faire par le passé les surdoués Oscar Piastri, Charles Leclerc ou George Russell, mais possède clairement un joli potentiel.

Futur rival de Max Verstappen ?

Isaac Hadjar débutera en Formule 1 lors de la saison 2025 au sein de l’écurie Alpha Tauri avec Yuki Tsunoda en coéquipier. S’il parvient à le surclasser et à prouver son talent, il pourra peut-être à terme avoir la chance d’affronter Max Verstappen chez Red Bull : ce dernier roulera avec Liam Lawson qui remplacera finalement Sergio Perez critiqué pour ses mauvais résultats depuis plusieurs saisons et sachant que tous les précédents coéquipiers du quadruple champion du monde depuis Daniel Ricciardo ont été littéralement brisés par le Néerlandais, le défi semble ardu pour celui dont Issac Hadjar reprend le baquet.

Trois pilotes français en Formule 1, ce n’était plus arrivé depuis la saison 2020 quand Esteban Ocon, Pierre Gasly et Romain Grosjean figuraient parmi les titulaires du championnat.