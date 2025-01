Lewis Hamilton est déjà au travail chez Ferrari

Dire que c’est un événement dans le monde de la Formule 1 est un euphémisme. Celui qui a remporté à sept reprises le championnat du monde entre 2008 et 2020 rejoint pour de bon Ferrari aux côtés de Charles Leclerc. Une Scuderia qui détient le plus grand nombre de records dans la catégorie reine du sport automobile (victoires, Grand Prix disputés, titres pilotes et constructeurs…).

Pour Lewis, « il y a des jours dont vous savez qu’ils resteront gravés dans votre mémoire pour toujours, et aujourd’hui, mon premier en tant que pilote Ferrari, en fait partie. J’ai eu la chance d’accomplir des choses dans ma carrière que je n’aurais jamais imaginées possibles, mais une partie de moi a toujours gardé le rêve de courir en rouge. Je ne pourrais pas être plus heureux de réaliser ce rêve aujourd’hui ».

De son côté, Ferrari s’impatientait qu’il se libère de Mercedes. Son arrivée au fief de la marque en Italie concrétise ce nouveau duo. M. Hamilton va pouvoir prendre le volant de sa SF-24 (la SF-25 sera dévoilée le 19 février) dès demain. Seulement, les séances de roulage seront limitées puisque la réglementation encadre strictement le kilométrage parcouru. Il doit aussi faire mouler son baquet, un point crucial, tant pour le confort que la performance.

Top départ le 16 mars

Cet événement est aussi l’occasion de découvrir les équipes, comme le directeur sportif Jérôme d’Ambrioso et le directeur technique Loïc Serra. Après douze ans passés chez Mercedes, Lewis Hamilton va devoir s’adapter à de nouvelles personnes, une nouvelle organisation, des process différents…

Le coup d’envoi de la catégorie reine du sport automobile aura lieu le week-end du 14 mars à Melbourne en Australie. Pour la 75e saison de F1, 24 Grand Prix sont au programme.