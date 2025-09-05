Tech3 KTM officiellement vendu à Guenther Steiner : une nouvelle ère s’ouvre pour l’équipe française !

Lors de la conférence, aux côtés de Carlos Ezpeleta (directeur sportif de Dorna) et Steiner, Poncharal, 67 ans, a partagé une déclaration poignante, décrivant le MotoGP comme une « addiction » : « Quand on est en MotoGP, on le vit dans ses tripes. Le MotoGP, c’est sa vie, et le reste, ce ne sont que des détails. » Fondée en 1990, Tech3 a marqué l’histoire avec 38 podiums et 2 victoires en MotoGP, ainsi qu’un titre 250cc en 2000.

Comparant l’équipe à un « enfant », Poncharal a expliqué son choix de passer le relais après des années de réflexion, motivé par les incertitudes financières de KTM (dette de 3 milliards d’euros) et l’arrivée de Liberty Media dans le MotoGP : « C’est une période très émouvante, mais c’est aussi comme quand on a un enfant en bonne santé, qu’on souhaite qu’il continue à vivre, à grandir et à réussir. »

Steiner l’a convaincu par son humanité : « J’ai trouvé que Guenther était une personne très humaine. Le genre de personne qui écoute vos désirs, qui s’intéresse à vous. » Malgré une première impression intimidante – « On dirait qu’il va te frapper là » – Poncharal a vu en lui un partenaire partageant ses valeurs.

Il dirigera Tech3 jusqu’à fin 2025, puis deviendra consultant en 2026 : « S’ils ont besoin de moi, je serai là. » L’équipe conserve son siège à Bormes-les-Mimosas, ses pilotes (Maverick Viñales, Enea Bastianini), son staff, et ses motos KTM pour 2026, avec une garantie de Dorna pour deux places sur la grille au-delà de 2026.

Steiner, 60 ans, apporte son aura et son expérience (Jaguar, Red Bull Racing, Haas F1) pour faire de Tech3 une franchise sportive mondiale. Connu pour son franc-parler dans Drive to Survive, il vise à conjuguer performance et attractivité : « Tech3 est une grande équipe avec un énorme potentiel et un héritage impressionnant. Nous sommes ravis de faire partie du paddock MotoGP et de maximiser le potentiel de l’équipe et du sport. »

Cette opération Tech3 est le premier souffle de Liberty Media sur le MotoGP

Richard Coleman, avec son expertise en gestion (World Touring Car, GP3) et ses succès en parrainages (150 millions de dollars négociés), complète le duo : « Nous abordons ce projet avec humilité, mais aussi avec ambition. Nous sommes ici pour concourir, pas seulement participer. »

Le rachat, financé par IKON Capital (lié à Apex Capital et à des investisseurs comme les 49ers de San Francisco), s’inscrit dans la croissance du MotoGP sous Liberty Media, qui a racheté Dorna pour 4,3 milliards d’euros. Steiner, qui évalue le MotoGP depuis deux ans, voit en Tech3 une plateforme pour rivaliser avec les meilleurs tout en attirant de nouveaux fans.

Poncharal a conclu par un hommage émouvant à Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna : « Tech3 ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans Carmelo Ezpeleta. Le paddock du MotoGP ne serait pas ce qu’il est sans lui. C’est un ami, un mentor, la personne dont j’ai le plus appris. » Au bord des larmes, il a ajouté : « C’est ce que la vie vous offre, la possibilité de rencontrer des gens exceptionnels. » Carlos Ezpeleta a salué l’héritage de Poncharal : « L’héritage de Tech3 parle de lui-même, et cette nouvelle ère est prête à s’appuyer encore plus sur cela. »

La vente de Tech3 à Steiner marque la fin d’une ère pour Poncharal, qui laisse un héritage monumental, et le début d’une aventure ambitieuse sous Steiner et Coleman. Avec une base solide à Bormes-les-Mimosas et des pilotes compétitifs, Tech3 est prêt à briller à Montmelò et au-delà. Cette « nouvelle ère audacieuse » promet d’électriser le MotoGP.