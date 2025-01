Le marché moto français toujours porté par les roadsters, les trails en nette progression

Boosté par « l'effet Euro5+ », le marché du deux-roues français a affiché en 2024 des chiffres inédits depuis 2009.

Dans le détail, on constate que le marché reste dominé par les roadsters, qui représentent à eux seuls près d'un tiers des ventes globales (29 %), toutes cylindrées confondues . 61 200 motos de cette catégorie ont ainsi été immatriculées en 2024. Si les chiffres sont en baisse de 7,9 %, ils confirment la domination des roadsters sur le marché français, profitant d'une offre importante, et de nouveaux modèles au succès commercial indéniable, notamment la nouvelle Honda CB750 Hornet (4 229 unités vendues en 2024), et la toujours présente Yamaha MT-07 (3 231 unités). Un duo talonné de près par la Kawasaki Z900 (3 160 unités).

Après les roadsters, ce sont les scooters (un segment qui inclut les trois-roues et les modèles électriques) qui ont le plus séduit les clients en 2024, avec 59 500 immatriculations.

Les trails s'imposent sur le marché moto

Le marché des trails, qui se développe également de façon exponentielle avec une offre de plus en plus fournie dans toutes les catégories et cylindrées, séduit également de plus en plus, avec 36 420 unités immatriculées en 2024 contre 30 700 en 2023, ce qui représente une progression impressionnante de 19 %, notamment due à l'arrivée de la nouvelle BMW R 1300 GS (4 624 unités immatriculées).

Un marché où les modèles de 125 cm3 restent omniprésents, avec 27 400 unités immatriculées en 2024, largement devant les maxiscooters (14 300 unités), les modèles électriques (9 100 unités) et les véhicules à trois-roues (8 700 unités).