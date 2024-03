Mash FR 750 : nouvelle époque - En direct du salon de Lyon 2024

Basée à Beaune, c'est presque à domicile que joue la SIMA avec le salon de Lyon. Pas étonnant donc qu'il dévoile à cette occasion un nouveau modèle. Dénommé FR 750, ce roadster vient de Chine comme les autres modèles de la marque. Toutefois, pour la première fois, le nom du fabriquant chinois reste présent sur le carter moteur. Il s'agit de JEDI, marque connue pour fabriquer les motos de la police locale. Cette FR sera donc frappée des deux appellations.

Arrivée en France depuis un an, la FR a reçu beaucoup de modifications par rapport au modèle originel que ce soit au niveau du design de la tête de fourche, du feu arrière ou de l'amortissement. Honnêtement, c'est sur le plan du style, cela reste très classique, par contre Mash a fait appel à des éléments de qualité pour les éléments mécaniques avec des freins Brembo radiaux couplés à un ABS Bosch et un amortissement avant et arrière signé Kayaba.

L'autre nouveauté porte sur le moteur car il s'agit d'un bi-cylindre de 750 cc, une cylindrée inédite chez Mash. Il développe 75 ch à 8 200 tr/min. Une version A2 sera également bientôt disponible. Le réservoir offre pour sa part une contenance de 18 litres pour un poids total de 213 kg. L'instrumentation est bien évidemment numérique et elle pourra être même connectée dans quelques mois.

Cette Mash FR 750 est garantie 3 ans et sera vendue au prix de 6 999 €. Comme toujours, Mash casse les prix.