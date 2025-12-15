En mode sportif…

Six machines vous attendaient dans la catégorie « sportive ». Seule une Kawasaki Ninja ZX 10 Tomcat de 1986 trouvera preneur à 3 600 euros, soit bien en dessous de ce qui était attendu (estimation proposée entre 6 000 et 8 000 euros).

Une seule enchère sera enregistrée à 5 000 euros pour cette Honda CBR 900 RR Fireblade de 1993 (estimation entre 6 000 et 8 000 euros). Malheureusement, le prix de réserve ne sera pas atteint.

On a été encore moins généreux pour cette Kawasaki ZXR 750 Stinger de 1989 qui était estimée entre 4 000 et 5 000 euros. Le prix de départ très bas (2 000 euros) se soldera par une dernière enchère à 2 100 euros : invendue.

Ce sera pareil pour cette Suzuki GSXR 1100 de 1986 qui attendait entre 8 000 et 10 000 euros. Un premier prix de départ sera proposé à 5 000 euros puis 4 000 euros. Péniblement, une dernière enchère sera proposée à 4200 euros : invendue.

Pour sa grande soeur la Suzuki GSXR 1300 Hayabusa de 1999 estimée entre 8 000 et 10 000 euros, ce sera encore pire puisqu’à l’annonce d’un prix de départ à 5 000 euros, l’assemblée, tout comme les internautes, resteront silencieux : retirée faute d’enchère.