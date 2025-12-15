2. Les résultats enregistrés par les sportives
En mode sportif…
Six machines vous attendaient dans la catégorie « sportive ». Seule une Kawasaki Ninja ZX 10 Tomcat de 1986 trouvera preneur à 3 600 euros, soit bien en dessous de ce qui était attendu (estimation proposée entre 6 000 et 8 000 euros).
Une seule enchère sera enregistrée à 5 000 euros pour cette Honda CBR 900 RR Fireblade de 1993 (estimation entre 6 000 et 8 000 euros). Malheureusement, le prix de réserve ne sera pas atteint.
On a été encore moins généreux pour cette Kawasaki ZXR 750 Stinger de 1989 qui était estimée entre 4 000 et 5 000 euros. Le prix de départ très bas (2 000 euros) se soldera par une dernière enchère à 2 100 euros : invendue.
Ce sera pareil pour cette Suzuki GSXR 1100 de 1986 qui attendait entre 8 000 et 10 000 euros. Un premier prix de départ sera proposé à 5 000 euros puis 4 000 euros. Péniblement, une dernière enchère sera proposée à 4200 euros : invendue.
Pour sa grande soeur la Suzuki GSXR 1300 Hayabusa de 1999 estimée entre 8 000 et 10 000 euros, ce sera encore pire puisqu’à l’annonce d’un prix de départ à 5 000 euros, l’assemblée, tout comme les internautes, resteront silencieux : retirée faute d’enchère.
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération