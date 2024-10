La Yamaha R9, la transmission KTM, la gamme Honda Forza 2025 et les Piaggio MP3 310 et Moto Guzzi Stelvio à l'essai

À la Une cette semaine

Très attendue, la nouvelle Yamaha R9 a été présentée cette semaine par la marque japonaise. La dernière née de la famille R, la R9 repose sur le moteur CP3 de 890 cm3 et offre119 chevaux (couple de 93 Nm), pour un poids de moins de 200 kg tous pleins faits. Avec bon nombre de caractéristiques inspirées du MotoGP, illustrées par les ailettes aérodynamiques intégrées et une face avant avec conduit d'air en forme de M de la série R, la Yamaha R9 se veut une sportive crédible tout en restant accessible. Elle dispose de suspensions avant et arrière KYB conçues spécialement pour la machine, développées en même temps que celles des machines R1 GYTR et R1 RACE 2025 et d'étriers monobloc Brembo Stylema. La Yamaha R9 2025 est disponible dans les coloris Icon Blue et Tech Black, et devrait faire son apparition dans les points de vente Yamaha à partir du mois de mars 2025.

Après Honda et son E-Clutch et Yamaha avec son AMT, KTM a dévoilé à son tour son ultime technologie, baptisée AMT pour Automated Manual Transmission : une transmission manuelle automatisée qui permet au pilote de choisir entre un changement de vitesse manuel (en mode M) sans embrayage et une transmission complètement automatisée (en mode A). Un système innovant qui arrivera dès 2025 sur plusieurs modèles de la gamme autrichienne.

Et de trois présentations de modèles 2025 d'un coup pour Honda, qui renouvelle les trois modèles de sa gamme de scooters Forza : le Forza 125, le Forza 350 et le Forza 750. Porte-drapeau de la gamme, le Forza 750 profite d'une évolution à la fois de son style et de ses performances tandis que les millésimes 2025 des Forza 125 et Forza 350 progressent également avec une centrale électronique qui reçoit de nouveaux réglages, des nouveaux catalyseurs et capteur de SO2, tout comme une nouvelle conception interne du silencieux d'échappement. Pour 2025, les 3 Forza partagent un nouvel écran TFT couleur 5 pouces plus lisible, un éclairage 100 % LED, un système de contrôle de couple HSTC, d'une prise USB-C ou du système de démarrage et d'ouverture sans clef Smart Key.

Successeur du Piaggio MP3 300 Urban, le MP3 310 Hpe se modernise et offre désormais plus de performance (26,4 chevaux), une meilleure protection et un équipement en hausse. Avec un prix de départ fixé à 8 099 €, et 8 299 € pour la version Sport testée par Caradisiac Moto, voyons si ce nouveau venu tient toutes ses promesses.

Machine qui se positionne au sommet de la gamme « Adventure » de Moto Guzzi, la Stelvio est un maxi-trail routier proposé à 17 299 € (modèle essayé) et 16 729 € en version de base. Un tarif presque concurrentiel dans ce segment pour une moto qui s'avère être une bonne surprise. Un essai à découvrir ou redécouvrir sur Caradisiac Moto.