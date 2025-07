À l’heure où la quasi-totalité des marques italiennes historiques sont chinoises, et face à une concurrence néo rétro faite de motos relativement consensuelles (les Triumph Bonneville sont très modernes dans leur motorisation et leur comportement, les propositions japonaises sont majoritairement des roadsters modernes déguisés), Moto Guzzi propose une machine originale et efficace, motorisée par un gros V Twin transversal à 2 soupapes par cylindre et à refroidissement liquide qui gagne en performance et en agrément malgré des normes toujours plus exigeantes. Ce moteur vivant diffuse ses grosses vibrations, sa pulsation, dans le squelette du pilote sans que ce ne soit jamais désagréable : tout le contraire d’un moteur aseptisé. Quant à la V7 Sport, elle n’est objectivement pas très puissante, mais le couple est important et disponible tôt et sur une large plage de régime : la moto se pilote donc sur le couple, en enroulant à grande vitesse, encore une originalité. La tenue de route est rigoureuse, le freinage, excellent, le confort est plutôt bon, en tout cas meilleur que sur les Ducati Scrambler 800.

L’ergonomie générale est réussie à l’exception du positionnement des repose-pieds et de l’ergot de béquille. Bref, la V7 Sport est particulièrement valorisante, la finition est irréprochable et la marque ne prête plus le flanc à la critique concernant la fiabilité. Décennie après décennie, Moto Guzzi continue à sortir des motos furieusement rétro dans les sensations et très moderne dans le comportement et dans l’électronique : vous l’avez compris, pour le tarif demandé et au regard de la concurrence, la V7 Sport nous paraît être une bonne affaire !

Caradisiac a aimé

Tenue de route

Moteur original

Freinage

Confort

Finition

Tarif Caradisiac n'a pas aimé Ergot de béquille mal placé et qui frotte vite

Réponse à la poignée des gaz en mode Sport

