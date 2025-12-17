Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
ActualitE

Osenat : résultats de la vente du 15 décembre

Jean Jacques Cholot

2. Vente Osenat du 15 décembre : la suite des résultats

 

Et pour la route ?

Le marché des Solex s’est un peu calmé ces derniers temps mais il faut toujours une exception pour confirmer la règle. Ce S 2200 attendait entre 100 et 200 euros. Le prix de départ sera proposé à 100 euros. Finalement, la dernière enchère sera enregistrée sur la somme de 700 euros : adjugé.

Solex S 2200 1962 (lot n° 7)
Solex S 2200 1962 (lot n° 7)

 

Dans son jus mais fonctionnelle et avec deux pneus neuf, cette Motobécane AV 79 de 1964 voyait son estimation fixée raisonnablement entre 200 et 300 euros. Le prix de départ à 100 euros entraîne les généreux enchérisseurs jusqu’à atteindre une adjudication contre 650 euros.

Motobécane AV 79 1964 (lot n° 13-5)
Motobécane AV 79 1964 (lot n° 13-5)

 

La belle Terrot 250 cm3 OSSE du début des années trente estimée entre 4 000 et 7 000 euros a fait un heureux puisqu’elle sera adjugée à 3 500 euros (prix de départ 2 500 euros), soit un peu en dessous de son estimation basse.

Terrot OSSE 250 cm3 (lot n° 30)
Terrot OSSE 250 cm3 (lot n° 30)

 

L’autre 250 cm3, une OSSD de 1957, attendait entre 2 000 et 4 000 euros. L’estimation sera respectée puisqu’une dernière enchère sera enregistrée à 2 200 euros (prix de départ 1 500 euros).

Terrot 250 cm3 OSSD 1957 (lot n° 10)
Terrot 250 cm3 OSSD 1957 (lot n° 10)

 

Sans surprise, cette Harley-Davidson FLSTC Softail Heritage de 1995 qui était estimée entre 100 et 200 euros a fait exploser le compteur. Le lot, à peine affiché, se voyait crédité d’une enchère à 1 600 euros. On ne s’arrêtera pas là puisque ça grimpera jusqu’à atteindre la somme de 2 500 euros.

Harley-Davidson Softail Heritage FLSTC 1995 (lot n° 76)
Harley-Davidson Softail Heritage FLSTC 1995 (lot n° 76)
