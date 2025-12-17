Et pour la route ?

Le marché des Solex s’est un peu calmé ces derniers temps mais il faut toujours une exception pour confirmer la règle. Ce S 2200 attendait entre 100 et 200 euros. Le prix de départ sera proposé à 100 euros. Finalement, la dernière enchère sera enregistrée sur la somme de 700 euros : adjugé.

Dans son jus mais fonctionnelle et avec deux pneus neuf, cette Motobécane AV 79 de 1964 voyait son estimation fixée raisonnablement entre 200 et 300 euros. Le prix de départ à 100 euros entraîne les généreux enchérisseurs jusqu’à atteindre une adjudication contre 650 euros.

La belle Terrot 250 cm3 OSSE du début des années trente estimée entre 4 000 et 7 000 euros a fait un heureux puisqu’elle sera adjugée à 3 500 euros (prix de départ 2 500 euros), soit un peu en dessous de son estimation basse.

L’autre 250 cm3, une OSSD de 1957, attendait entre 2 000 et 4 000 euros. L’estimation sera respectée puisqu’une dernière enchère sera enregistrée à 2 200 euros (prix de départ 1 500 euros).

Sans surprise, cette Harley-Davidson FLSTC Softail Heritage de 1995 qui était estimée entre 100 et 200 euros a fait exploser le compteur. Le lot, à peine affiché, se voyait crédité d’une enchère à 1 600 euros. On ne s’arrêtera pas là puisque ça grimpera jusqu’à atteindre la somme de 2 500 euros.