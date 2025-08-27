L'Ultraviolette F77 Mach 2 est un équivalent 125 cm3 performant et presque abordable
3. L'avis de la rédaction sur l'Ultraviolette F77 Mach 2
Proposée à partir de 9 990 €, l'Ultraviolette F77 Mach 2 n'est pas donnée pour un équivalent 125 cm3. Rien de nouveau sur le front de la moto électrique qui reste encore et toujours plus onéreuse qu'une version thermique. Ceci étant, à ce prix, on profite d'un niveau de finition élevé et de performances dans le haut du panier.
En face, rares sont les concurrentes qui pourront suivre le rythme. On pense par exemple à la Zero Motorcyles Zero S qui affiche, elle aussi, un vrai look de roadster tout en offrant des performances similaires. Mais celle-ci se négocie à partir de 17 790 euros. Autant dire que la F77 Mach 2 a une carte à jouer d'autant qu'elle n'est pas avare en sensations en plus d'être polyvalente. Facile au quotidien, elle permet aussi de se faire plaisir sans non plus stresser pour l'autonomie. Dommage qu'il n'existe aucune option de charge « rapide » à 6 kW comme chez Zero Motorcycles, ni prise de recharge standard pour se brancher n'importe où sans emporter l'encombrant bloc secteur.
Caradisiac a aimé
-
Le style sportif et la finition soignée
-
Les performances, un vrai équivalent 125 cm3
-
Le freinage avec ABS
-
La consommation moyenne raisonnable en alternant les modes de conduite
Caradisiac n'a pas aimé
-
Pas de connecteur standard pour la recharge
-
Adaptateur secteur lourd et encombrant en l’absence de chargeur embarqué
-
Recharge encore trop lente
|Ultraviolette F77 Mach 2
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
