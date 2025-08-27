Proposée à partir de 9 990 €, l'Ultraviolette F77 Mach 2 n'est pas donnée pour un équivalent 125 cm3. Rien de nouveau sur le front de la moto électrique qui reste encore et toujours plus onéreuse qu'une version thermique. Ceci étant, à ce prix, on profite d'un niveau de finition élevé et de performances dans le haut du panier.

En face, rares sont les concurrentes qui pourront suivre le rythme. On pense par exemple à la Zero Motorcyles Zero S qui affiche, elle aussi, un vrai look de roadster tout en offrant des performances similaires. Mais celle-ci se négocie à partir de 17 790 euros. Autant dire que la F77 Mach 2 a une carte à jouer d'autant qu'elle n'est pas avare en sensations en plus d'être polyvalente. Facile au quotidien, elle permet aussi de se faire plaisir sans non plus stresser pour l'autonomie. Dommage qu'il n'existe aucune option de charge « rapide » à 6 kW comme chez Zero Motorcycles, ni prise de recharge standard pour se brancher n'importe où sans emporter l'encombrant bloc secteur.

Caradisiac a aimé