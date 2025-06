Ultraviolette dévoile une nouvelle version de sa moto électrique

Annoncée à l'occasion du dernier Salon du 2 roues de Lyon, l’arrivée en France de la marque indienne Ultraviolette, distribuée par Pink Mobility se concrétise aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle déclinaison : la F77 SuperStreet. Une variante de la F77 Mach 2, déjà révélée cet hiver.

« La France est l'un des marchés de deux-roues les plus importants et les plus influents d'Europe. C'est donc un marché stratégique clé pour Ultraviolette dans le cadre de l'expansion de notre présence mondiale. En tant qu'entreprise indienne pénétrant en Europe, nous apportons un nouveau langage audacieux de design futuriste, d'innovation et de technologie. Grâce à notre partenariat avec Pink Mobility, nous nous engageons à offrir une expérience de classe mondiale, tout en présentant le meilleur de l'ingénierie indienne à un marché international » a confié Narayan Subramaniam, CEO & cofondateur d’Ultraviolette.

La gamme d'Ultraviolette est actuellement composée de deux motos qui reposent sur une base commune : un moteur électrique de 30 kW (puissance continue de 9,5 kW) et offrant un couple de 100 Nm, permettant d'accélérer de 0 à 60 km/h en seulement 2,8 secondes (144 km/h de vitesse maxi). Elles sont également dotées d'une batterie de 10,3 kWh, qui permet une autonomie maximale de 231 km en une seule charge selon le constructeur (norme WMTC).

Des motos électriques indiennes prometteuses !

Les motos électriques d'Ultraviolette sont équipées d'un système d'intelligence artificielle propriétaire de l'entreprise, Violette A.I., et d'un système ABS à double canal développé par Bosch. On retrouve aussi 10 niveaux de freinage régénératif dynamique, 4 niveaux de contrôle de traction et un contrôle dynamique de stabilité.

Comme offre de lancement, Ultraviolette propose une remise exceptionnelle sur les deux motos pour toute pré-réservation effectuée avant le 31 juillet prochain. La F77 Mach 2 est ainsi disponible à partir de 8 990 € (au lieu de 9 990 €) et la F77 SuperStreet dès 9 290 € (au lieu de 10 390 €).