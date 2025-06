Plus d'un motard sur deux entretient sa moto lui-même

Outre la fête de la musique et le début de l'été, ce samedi 21 juin sera l'occasion de célébrer la Journée Mondiale de la moto.

Plateforme numéro un de la vente de pièces détachées en ligne, avec plus de sept millions de références disponibles sur le site, eBay vient de présenter les résultats d'une enquête menée en en avril dernier en collaboration avec Opinion Way auprès de 1 040 personnes en France concernant les motards et l'entretien de leurs montures.

Selon cette étude, le coût annuel moyen de l'entretien d'un deux-roues motorisé est de 347 euros. Soit très largement moins que le budget consacré à l'entretien d'une voiture (847 euros).

Une différence que l'étude met en lumière pour, notamment, mettre en exergue le réflexe de « réparation maison », ou « Do it yourself » pour utiliser un anglicisme.

Plus de la moitié des motards (57 %) réalise lui-même l'entretien de son véhicule, parfois avec l'aide d'un proche, et 47 % ont déjà acheté des pièces détachées, neuves ou d'occasion sur une plateforme en ligne.

Les pièces d'occasion de plus en plus plébiscitées

Les pièces détachées d’occasion ou reconditionnées s’imposent d'ailleurs de plus en plus avec 58 % des propriétaires de deux-roues qui en sont déjà utilisateurs ou se déclarent prêts à adopter ces alternatives plus économiques, dont 24 % ont déjà sauté le pas.

Nul doute que la mise en place du contrôle technique depuis avril 2024 booste également les ventes de pièces détachées, notamment d'origine, ou « type origine » afin de mettre la moto en conformité et satisfaire aux exigences légales. Avec succès puisque les motos recalées lors de la première visite du contrôle technique ne constituent que 10 % des véhicules présentés. Signe que la débrouille s'avère également efficace.