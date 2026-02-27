On prend la route (ou pas)

Dans les années quatre-vingts, Peugeot nous avait déjà fait le coup avec sa série limitée « Turbo 16 » du fameux 103. Pour ce scooter Peugeot Speedfight 100 cm3, c’est la 206 « WRC » qui est à l’honneur. Cet exemplaire de 2003 est neuf puisqu’il affiche 0 kilomètre. Il sera proposé avec son certificat d’immatriculation japonais ainsi que tous les documents pour obtenir un titre de circulation français (à la charge de l’acquéreur). On en attend entre 1 000 et 1 500 euros.

Échappée des circuits, cette Aprilia RS 250 cm3 de 1998 avec son bicylindre 2 temps saura satisfaire les amateurs de sportives. Elle affiche 11 024 kilomètres à son compteur. Elle est elle aussi en « documents japonais » mais tous les certificats seront fournis pour faire les démarches en France (estimation entre 10 000 et 12 000 euros).

Elle, vous ne la verrez pas sur la route mais on ne pouvait pas passer à côté. Pour avoir eu la chance de la détailler à la Sunday Ride Classic, cette Aston Martin AMB 001 que l’on doit à l’équipe de Thierry Henriette (en interview ici) est une véritable œuvre d’art. Portant le numéro 78 sur les 100 exemplaires fabriqués, son estimation est proposée entre 100 000 et 120 000 euros.

Pour s’évader en famille et s’aventurer en « off road », ce Polaris RZR 1000 4 places de 2015 saura délivrer un maximum de sensations. Il n’a parcouru que 2 350 kilomètres en 10 ans et est annoncé comme étant en très bon état. Il sera révisé avant d’être livré. On en attend entre 15 000 et 18 000 euros (carte grise française et contrôle technique valide).