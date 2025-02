Jusqu'à 6 000 euros de remise sur les motos électriques Zero

Poids lourd du marché de la mobilité électrique avec un catalogue qui s'étoffe régulièrement de nouveaux modèles, la marque californienne Zero a lancé au début de l’année son opération « GO Electric ».

Une campagne de promotions valable jusqu’à la fin du mois de mars prochain sur de nombreux modèles de motos électriques de sa gamme.

Plusieurs deux-roues profitent ainsi de grosses remises.

Les Zero DS, DSR, S, SR, SR/F et SR/S des millésimes 2022 et antérieurs voient ainsi leurs tarifs fondre de 6 000 euros. Les Zero DS, DSR, DSR/X, S, SR, SR/F et SR/S (millésimes 2023) sont quant à eux remisés de 5 000 euros tandis que les Zero FX et FXE (toutes versions confondues) profitent quant à elles de 3 000 euros de réduction.

Des grosses remises sur les motos électriques Zero valables jusqu'en mars prochain

Offrant différents usages selon les besoins en mobilité électrique des utilisateurs, les modèles de la gamme Zero Motorcycles sont ainsi désormais plus accessibles. Une offre commerciale qui s’inscrit par ailleurs dans les différentes volontés politiques de favoriser une transition entre les véhicules thermiques et des modèles moins polluants au quotidien.

L’offre (et le détail des remises en cours) est accessible auprès des concessionnaires partenaires et concerne les modèles en stock ou commandés pendant la période de la campagne (du 1er janvier au 31 mars 2025). Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel de Zero Motorcycles.